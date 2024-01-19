Tevfik Özlü: Nezledir, griptir geçer denilirse sonuç üzücü olabilir

Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi belli oldu
Togg T10X için genel siparişler yarın başlıyor
Togg T10X için genel siparişler yarın başlıyor
Bakan Tekin'den özel okullara zam uyarısı
Bakan Tekin'den özel okullara zam uyarısı
Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
MB yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini açıkladı
MB yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini açıkladı
İletişim Başkanlığı 'Kesenin ağzını açın' iddiasını yalanladı
İletişim Başkanlığı 'Kesenin ağzını açın' iddiasını yalanladı
Hafta sonu soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
Hafta sonu soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
Yılın ilk faiz kararı 25 Ocak'ta açıklanacak
Yılın ilk faiz kararı 25 Ocak'ta açıklanacak
Motorine büyük zam bekleniyor
Motorine büyük zam bekleniyor
Bakan Kacır açıkladı: Bir uçuş daha olacak
Bakan Kacır açıkladı: Bir uçuş daha olacak
Eğitime iki haftalık ara! Bakanlıktan 'ödev' uyarısı
Eğitime iki haftalık ara! Bakanlıktan 'ödev' uyarısı
'Emekliler Yılı'nda ilk güzel haber esnafa
'Emekliler Yılı'nda ilk güzel haber esnafa
Ara eleman aranan eleman oldu
Ara eleman aranan eleman oldu
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı
MB Başkanı Erkan'dan ailesi ile ilgili iddialara açıklama
MB Başkanı Erkan'dan ailesi ile ilgili iddialara açıklama
Ticaret Bakanlığı 930 sözleşmeli personel istihdam edecek
Ticaret Bakanlığı 930 sözleşmeli personel istihdam edecek
Yarıyıl tatili için son ders zili yarın çalacak
Yarıyıl tatili için son ders zili yarın çalacak
Ali Yalçın'dan AYM'nin 'sendika üyeliği barajı' kararıyla ilgili açıklama
Ali Yalçın'dan AYM'nin 'sendika üyeliği barajı' kararıyla ilgili açıklama
Büyükçekmece Belediyesine rüşvet operasyonu: 22 şüpheli yakalandı
Büyükçekmece Belediyesine rüşvet operasyonu: 22 şüpheli yakalandı
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
AK Parti'de 3'ü büyükşehir 15 belediye başkanı tekrar aday gösterildi
AK Parti'de 3'ü büyükşehir 15 belediye başkanı tekrar aday gösterildi
Bakan Tekin'den velilere yarı yıl tatili önerisi
Bakan Tekin'den velilere yarı yıl tatili önerisi
Emekliye ek zam teklifi Komisyonda kabul edildi
Emekliye ek zam teklifi Komisyonda kabul edildi
Bakan Yerlikaya'dan 1 il için turuncu, 8 il için sarı kodlu uyarı
Bakan Yerlikaya'dan 1 il için turuncu, 8 il için sarı kodlu uyarı
AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok
AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok
Kart, şifre ve kodların satışına KDV uygulanacak
Kart, şifre ve kodların satışına KDV uygulanacak
İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları
İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları
MEB'den sömestir kararı: Ev ödevi vermeyin spora ve sanata yönlendirin
MEB'den sömestir kararı: Ev ödevi vermeyin spora ve sanata yönlendirin
Erdoğan: CHP de artık DEM tarafından esir alınmıştır
Erdoğan: CHP de artık DEM tarafından esir alınmıştır
HSK kararnamesiyle yeni başsavcılar belli oldu
HSK kararnamesiyle yeni başsavcılar belli oldu
Ana sayfaHaberler Sağlık

Tevfik Özlü: Nezledir, griptir geçer denilirse sonuç üzücü olabilir

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, şu sıralarda hem polikliniklere hem de acil servislere viral solunum yolu enfeksiyonu ile başvuran hasta sayısında ciddi artış olduğunu belirterek, "'Nezledir, griptir geçer' denilir ve zatürree atlanırsa sonuç üzücü olabilir. Nezle, soğuk algınlığı gibi başlayıp, bir iki gün içinde iyileşen hastada 3-4 gün içinde yeniden bir ateşlenme, öksürük ortaya çıkarsa bu muhtemelen bir bakteriyel enfeksiyonun eklenmesi anlamına gelebilir. Bu kişiler de ikinci atağı ciddiye almalı ve hekime başvurmalıdırlar" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 11:06, Son Güncelleme : 19 Ocak 2024 11:07
Yazdır
Tevfik Özlü: Nezledir, griptir geçer denilirse sonuç üzücü olabilir

Özellikle 5 yaş altı ile 65 yaş üstünde ve astım, KOAH, bronşektazi, kalp yetmezliği, şeker hastalığı, kronik böbrek hastalığı, kanser, lenfoma, lösemi gibi kronik bir hastalığı olanlarda viral solunum yolu enfeksiyonunun ağır seyredebildiğini ve komplikasyonlar gelişebildiğine dikkat çeken Medical Park Karadeniz Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özlü, "En sıklıkla zatürree, solunum yetmezliği, dolaşım yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi komplikasyonlar görülüyor. Bu kişilerde klinik olarak tablo çok hafif görünse bile bir hekime başvurmak ve muhtemel komplikasyonları erken fark ederek uygun tedaviye başlamak çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

Viral solunum yolu enfeksiyonlarının genç ve bağışıklık sistemi güçlü kişilerde genellikle hafif üst solunum yolu enfeksiyonu (nezle, soğuk algınlığı, farenjit, sinüzit, larenjit, trakeit vb) şeklinde seyrettiğini vurgulayan Prof. Dr. Özlü, şunları söyledi:

"Viral solunum yolu enfeksiyonları sıklıkla öksürük, ateş, burun akıntısı, hapşırık, geniz akıntısı, baş ağrısı, halsizlik, kırgınlık, kas ve eklem ağrıları, bulantı, tat ve koku kaybı gibi semptomlarla kendini gösterir. Genç ve sağlıklı kişilerde de eğer bu belirtiler çok ağır ise, hastanın klinik durumu bozuksa, ateş çok yüksek ve/veya birkaç gün içinde düşmüyorsa, aşırı öksürük ve hele hele solunum sıkıntısı, morarma, şiddetli göğüs ağrısı gibi semptomlar varsa mutlaka bir göğüs hastalıkları hekimince değerlendirilmelidir. Üst solunum yolu enfeksiyonları ile zatürree ayrımı hayati önemi haizdir. 'Nezledir, griptir geçer' denilir ve zatürree atlanırsa sonuç üzücü olabilir. Nezle, soğuk algınlığı gibi başlayıp, bir iki gün içinde iyileşen hastada 3-4 gün içinde yeniden bir ateşlenme, öksürük ortaya çıkarsa bu muhtemelen bir bakteriyel enfeksiyonun eklenmesi anlamına gelebilir. Bu kişiler de ikinci atağı ciddiye almalı ve hekime başvurmalıdırlar."

"Viral enfeksiyon taşıyan kişiler topluma karışmamalı"

Viral solunum yolu enfeksiyonu olan kişilerin topluma karışmaması, çocukların okula gönderilmemesi ve evde 7-10 gün istirahat etmelerinin salgının önlenmesi için çok etkili bir yöntem olduğunun altını çizen Prof. Dr. Özlü, "Hastaların topluma girmesi gerekli ise maske takmaları diğer kişilere bulaşmayı büyük oranda önler. Sağlam kişilerin hasta olmamak için bu tür semptomları olan kişilerle temas etmemeleri, sarıp kucaklaşmamaları, öpüşmemeleri ve tokalaşmamaları gerekir. Kapalı, kalabalık, iyi havalandırılmayan mekanlardan uzak durmak, diğer kişilerle paylaşılan ortamları sık sık havalandırmak, sık sık elleri su ve sabunla en az 20 saniye ovalayarak yıkamak gerekir" diyerek uyarılarını sonlandırdı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber