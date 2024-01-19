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Kartlı ödemeler Aralık'ta 1 trilyon liraya yaklaştı

Kartlı ödeme tutarı Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 116 artarak 978,3 milyar TL oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 11:20, Son Güncelleme : 19 Ocak 2024 11:20
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Kartlı ödemeler Aralık'ta 1 trilyon liraya yaklaştı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Aralık ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 116 artarak 978,3 milyar TL oldu. Kartlı ödemelerin 818,2 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 142,6 milyar TL'sinde banka kartları, 17,5 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 124, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 78 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 128 oldu. Mağaza içi yapılan her 4 kartlı ödemeden 3'ü temassız gerçekleşti. İnternetten kartlı ödeme 278 milyar TL oldu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Aralık ayı verilerine göre, Aralık ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 117,7 milyon, banka kartı sayısı 189,5 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 90,0 milyon adet oldu. 2022 yılının Aralık ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 18'lik, banka kartı adedinde yüzde 12'lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 26'lık artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 397,2 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış gösterdi.

1,4 milyar adet işlem yapıldı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Aralık ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 1,4 milyar adet oldu. Kartlı ödemelerin 809,8 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 525,4 milyon adedinde banka kartları, 109,9 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 15 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 41 oldu.

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