Derbinin hakemi belli oldu
Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu. Trabzonspor-Galatasaray derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 11:43, Son Güncelleme : 19 Ocak 2024 11:44
Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı.
Trabzonspor-Galatasaray derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek.
YARIN
Kasımpaşa - Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
Fatih Karagümrük - Başakşehir FK: Ümit Öztürk
Pendikspor - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
Adana Demirspor - MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
PAZAR
Sivasspor - Gaziantep FK: Kadir Sağlam
Konyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük
Fenerbahçe - Samsunspor: Bahattin Şimşek
Trabzonspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
PAZARTESİ
Kayserispor - İstanbulspor: Cihan Aydın