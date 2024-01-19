Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 11:55, Son Güncelleme : 19 Ocak 2024 12:09
AA Finans'ın, 25 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.
Anket sonuçlarına göre, ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 38,75 oldu.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarıldı.