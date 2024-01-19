Namaz kılan yaşlı adamın taburesini çekti
İstanbul Maltepe'de, babasıyla camiye gelen bir çocuk, namaz esnasında yaşlı vatandaşın altında taburesini çekti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 12:50, Son Güncelleme : 19 Ocak 2024 12:48
Olay dün öğle saatlerinde Maltepe'de bulunan bir camide meydana geldi. Babasıyla birlikte camiye gelen küçük çocuk, tabure ile namaz kılan yaşlı adamın altından taburesini çekti.
Taburesi altından çekilen vatandaş yere düştü. Küçük çocuk ise aldığı taburenin üzerine çıkarak oyun oynadı.