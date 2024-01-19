Siirt merkezli FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Siirt merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 13:27, Son Güncelleme : 19 Ocak 2024 13:46
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri koordinasyonunda örgüt içerisinde faaliyet yürüten ve kod adı kullandığı tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Siirt ve Kahramanmaraş'ta bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.