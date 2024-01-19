Ankara Gölbaşında 3 bin kooperatif üyesi memur mağdur oldu

Ankara Gölbaşı ilçesi Yaylabağ mevkiinde, Milli Emlak Genel Müdürlüğü 2009 yılında 6 bin 300 dönüm alanı kapsayan toplu konut bölgesini ihale ile satışa çıkardı. Açık ihale usulüyle yapılan ihaleyi 43 kooperatifi bünyesinde bulunduran S.S. Başkent Özlem Konut Yapı Birliği aldı. Bu kooperatiflere çoğu kamu personeli 3 bin üye kaydı yapıldı.

Projenin hedefi 2009 yılında alt yapıyı, 2010 ve 2011 yılında üst yapıyı, 2012 yılında ise iskan ve çevre düzenleme çalışmalarını bitirerek 5 yıl içinde üyeleri ev sahibi yapmak ve projeyi tamamlamaktı.

Ancak ilk olarak proje planı İnşaat Odasının açtığı davalar sonrasında iptal edildi ve iptal kararı Danıştay onayıyla 2022 yılında kesinleşti. İptal üzerine plan revizyonu hazırlandı ve bu planlar Ankara Büyükşehir ve Gölbaşı Belediyelerince 2023 yılında kabul edildi.

Bu kez, arsaların hak sahibi kooperatiflere dağıtımında sorun çıktı. Baş- Kent Özlem Konut Yapı Üst Birliğinin 2021 ve 2022 birlik genel kurullarında, plan revizyonlarının tamamlanmasından başlayarak 3 ay içerisinde "yerlerin" kooperatiflere dağıtılacağına yönelik karar alınmasına rağmen yeni birlik yönetimi bu kararı uygulamadı. 11 Haziran 2023 tarihli birlik genel kuruluna katılan üyeler bir kez daha "yerlerin" hak sahibi kooperatiflere tahsisi için gerekli yol haritasını belirledi. Ancak yine bir ilerleme olmadı

Baş- Kent Özlem Konut Yapı Üst Birliğine üye 15 kooperatif başkanı bu kez 10 Kasım 2023 tarihinde birliğe başvuru yaparak kooperatif yerlerinin tahsisinin sağlanmasını, tüm üyeleri borç altına sokacak yüksek keşif bedelli bir ihale yapılmamasını istedi. Birlik yönetimini ihtar eden kooperatif yöneticileri, birliğin kooperatif arsalarını tahsis etmemesi halinde, yönetim kurullarında alınan kararların hayata geçirilmemesi gerekçesiyle Savcılığa başvuracaklarını açıkladı.

Kooperatif üyesi emekli profesör Rıfat Salmanoğlu projenin gecikmesine tepki göstererek "2009 yılında başlanan projenin aradan geçen 15 yıla rağmen bitirilememesi, hiçbir ilerleme sağlanamaması, benimle birlikte 2 bin 800 üyeyi mağdur etti." dedi.

Yine kooperatif üyesi olan emekli genel müdür Mehmet Naci Harmancı "Bir ev hayali ile yola çıktık, 15 yılın sonunda birikimlerimizi reel olarak üçte iki oranında kaybettik" dedi..