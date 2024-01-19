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Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li, Irak'ın kuzeyinde ise 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 13:45, Son Güncelleme : 19 Ocak 2024 13:46
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Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesindeki PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarına devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist ve Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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