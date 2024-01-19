Erdoğan: Zulme uğrayanlar için dua ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesince (İHÜ) Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen Uluslararası Hadis Araştırma Takdim ve İcazet Merasimi'nde konuştu.

İlim geleneğinde, devrin alimlerinin büyük eserlerini tamamladıklarında bir merasim tertipledikleri, bir nevi eserin takdimi müellifinin de takdiri yapıldığını hatırlatan, bu anlamlı geleneği ihya etmenin önemine değinen Erdoğan, ilmi projelerin tanıtımını ve icazet merasimini gerçekleştirmek üzere bir arada olduklarını söyledi.

- "Peygamber Efendimiz (AS) hali, tavrı, sözleri, yaşayışı, iman ve ibadetleriyle insanlığa en güzel örnektir"

İslam ülkelerinden icazet törenine teşrif eden ilim erbaplarına, "Türkiye'ye ve İstanbul'a hoş geldiniz" diyen Erdoğan, ramazan-ı şerifin müjdecisi olan üç aylara kavuşmanın bahtiyarlığını yaşadıkları günlerde olduklarını aktardı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevla'dan bu mübarek günlerde kıldığımız namazları, ettiğimiz duaları, okuduğumuz Kur'anları katında kabul buyurmasını niyaz ediyorum. Rabbim hepimizi sağlık, afiyet ve huzur içinde ramazan-ı şerife kavuştursun. Filistin ve Gazze halkı başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında zor günler geçiren, zulme uğrayan tüm kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun diye dua ediyoruz. Kıymetli kardeşlerim, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (AS) hali, tavrı, sözleri, yaşayışı, iman ve ibadetleriyle insanlığa en güzel örnektir. Onun nübüvveti, yeryüzünü adeta sonsuz bir nurla tevhir etti. İki cihan serveri, güzel ahlakın Kur'an ahlakının dar-ı dünyadaki en yüksek ve en kutsal timsali oldu. Biz ümmetine de yolumuzu aydınlatan, ufkumuzu genişleten, hayatımızı anlamlı kılan sünneti seniyyesini miras bıraktı. Efendimiz veda hutbesinde şöyle buyurmuştur; 'Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız. Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünneti.' Müslümanlar olarak dünya imtihanını alnımızın akıyla vermemiz, Allah'ın ipine, yani Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimiz'in sünnetine sıkı sıkıya sarılmamıza, hayatımıza tatbik etmemize bağlıdır. Askerine bile Peygamber Efendimize hürmeten 'Mehmetçik' ismini veren milletin mensuplarıyız. Ecdadımız, Efendimiz'e duyduğu sevgiyi, bağlılığı, hürmeti ve muhabbeti naatlarla, mevlitlerle, miraciyyelerle, hilyelerle dile getirmiştir. Bu suretle Efendimiz'i kalbimizin tahtına, zihnimizin daima baş köşesine yerleştirdik. Ruhlarımızı 14 asırdır teshin ve teskin eden bu eserler sevgililer sevgilisinin gönlümüzdeki yerinin ifadesidir."

- Kanuni Sultan Süleyman'ın yazdığı şiire atıf

Erdoğan, bugün programın gerçekleştirildiği Süleymaniye Camii'nin banisi Kanuni Sultan Süleyman'ın Allah'a ve Hz. Muhammed'e olan muhabbetini Muhibbi mahlasıyla kaleme aldığı şu şiire atıfta bulundu:

"Nur-ı alemsin bugün hem dahi mahbub-u Huda, Eyleme aşıkların bir lahza kapından cüda, Gitmesin nam-ı şerifin bu dilimden dem-be-dem, Dertli gönlüme devadır can bulur ondan safa, Umarım her bir adın başka şefa'at eyleye, Ahmed-ü Mahmud Ebü'l-Kasım Muhammed Mustafa. Rabbim bizleri Resulü Ekrem Efendimiz'in yolundan, sünneti seniyyenin rehberliğinden ayırmasın diyorum."

İbn Haldun Üniversitesinin hadis alanında kıymetli ve önemli çalışmalara imza attığının altını çizen Erdoğan, bugünkü takdim ve icazet merasimiyle hadis alanında biri 7 yıl, diğeri 4 yıl süren iki projeyi tamamlamanın bahtiyarlığını yaşadıklarını dile getirdi.

Erdoğan, "Bunlardan biri, çağımızın önde gelen muhaddislerinden Muhammed Avvame hocanın riyasetinde gerçekleştirilen derslerle yürütüldü. Hocamızın tahkik ve tevsik edip talih yazdığı İmam Suyuti'nin Tehir-i Burhani kitabı 7 yılda tedris edildi. Yine muhterem hocamızın gözetiminde bir ekip tarafından Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim'den sonra en muteber hadis kaynaklarından biri olarak kabul edilen Sünen-i Tirmizi yeniden tahkik ve tevsik edildi. Toplam 48 ay süren bu titiz çalışmalar neticesinde ortaya 12 ciltlik yeni bir külliyat çıktı. Sünen-i Tirmizi'nin Bu yeni nüshasının özellikle hadis ilmiyle iştigal edenler için başucu kaynaklarından biri olacağına inanıyorum." diye konuştu.

- Sahihi Buhari'nin en mükemmel baskısı: Bulak Neşri

Sahihi Buhari'nin birçok baskısı olduğunu hatırlatan Erdoğan, bunların içinde en mükemmelinin ikinci Abdülhamit Han'ın emriyle yapılan Bulak Neşri olduğunu söyledi.

Erdoğan, arzuları doğrultusunda tahkik ve tevsiki yapılan Sünen-i Tirmizi'nin böyle bir eser olmasını temenni ettiğini de dile getirerek, "Mevahib-i Ledünniye eserinin şerhini tahkik ve tevsik projesiyle tüm bu ilmi çalışmalarımızı bir adım daha öteye taşıyacağız." dedi.

Erdoğan, "Siyer ve Şemail" alanında referans teşkil eden bu eseri yeniden topluma kazandırmakla Hazreti Muhammed'in güzel ahlakından herkesin daha fazla istifade etmesini amaçladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim muhterem hocamız Doktor Muhammed Avvame başta olmak üzere tüm bu ilmi çalışmalara katkı ve emek verenlerden razı olsun. Kıymetli hocamızın riyasetinde kurulması planlanan Uluslararası Sünnet ve Araştırma Merkezi'nin fevkalade nitelikli çalışmalara öncülük edeceği kanaatindeyim. Ömrünü sünneti müdafaa etmeye, ifrat ve tefritten uzak ehli sünnet yolunda bir hadis alimi olmaya adayan Şeyh Muhammed Avvame'ye en kalbi şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bugün icazet alan ve alacak tüm ilim yolcularını canı gönülden tebrik eden Erdoğan, "Rabb'im hepimizi resulünün şefaatine nail olanlardan eylesin. Tüm bu ilmi çalışmalara katkı ve emek verenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Körfez Ülkeleri Alimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ajil Alnashemi, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, İHÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. İrfan Gündüz, İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, İHÜ Rektörü Prof. Atilla Arkan ve hadis alimi Muhammed Avvame de yer aldı.

Programın ardından Muhammed Avvame ve İHÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. İrfan Gündüz tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim edildi.

Erdoğan da Avvame'ye, Esmaül Hüsna tablosu hediye etti.