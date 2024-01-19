Halil Falyalı cinayeti davasında karar çıktı
KKTC'de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin 7 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, Mustafa Söylemez'i 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırırken, Mehmet Faysal Söylemez'in ise tüm suçlardan beraatına ve tahliyesine karar verdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 14:50, Son Güncelleme : 19 Ocak 2024 14:52
- KKTC'de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin 7 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, Mustafa Söylemez'i 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırırken, Mehmet Faysal Söylemez'in ise tüm suçlardan beraatına ve tahliyesine karar verdi.