MİT gizli silahlarını sergiledi: Robot kravat, ses kayıt cihazları

Bu yıl kuruluşunun 97'nci yılı kutlanan MİT'in, Türk İstihbarat tarihinde farklı dönemlerine ait belgeler ve ekipmanların bulunduğu 'Temas İstanbul' sergisi AKM'de açıldı.

11 Şubat tarihine kadar ziyaretçilerini bekleyen sergide "Vatan", "Gelenek", "Gelecek" ve "Gurur" başlıklı dört farklı bölüm bulunuyor.

ARABİSTANLI LAWRENCE'IN TAKİP NOTLARI

Serginin Küratörü Zihni Tümer, Arabistanlı Lawrence'ın, Anadolu'dan geçisi sırasında elde edilen takip evraklarının da sergide yer aldığını söyledi. MİT'in Milli Emniyet Hizmeti ismiyle çalışmalarını yürüttüğü dönemde, İngiliz casusun Anadolu'dan geçişi sırasında takip edildiği anlaşıldı.

ARABİSTANLI LAWRENCE'IN MOTORU

Yine İngiliz istihbarat ajanının kullandığı motor da sergide yer alıyor.

Kuş ayakları, taşlar, tuğlalar ve türlü göze batmayan kravatlar ve ses kayıt gibi şifreli şeyler, telsiz basküller gibi alışılmış formun dışında saklanabilecek, gizlenebilecek bilgi ve görseli taşıyabilmeye yarayan birçok nesne de sergilenen eşyalar arasında yer alıyor.

MİT'in kayıt için kullandığı saatlerde de ilk kez sergilendi. Sergi 19 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasında Pazartesi günleri hariç 11.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

ROBOT KRAVAT

1965-80 yıllar arasında kullanılan robot kravat, broş görünümü ve 1.5 cm çapındaki bir kamera sayesinde operasyonlarda görüntü almayı sağlıyordu.