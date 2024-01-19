Kanser tedavisi gören okul müdürüne öğrencilerinden anlamlı mesaj

Erzincan'da kent merkezine bağlı Ulalar 75. Yıl Bayrak İlk ve Ortaokulu öğrencileri, bir süredir Kocaeli'de kanser tedavisi gören 62 yaşındaki okul müdürü Yücel Kılıç'a moral vermek amacıyla okul bahçesinde bir araya gelerek kalp şeklini oluşturdu. Oluşturulan kalp şeklinin ortasına "sizi çok özledik" yazan öğrenciler karne heyecanını buruk yaşadı. Kanser tedavisi gören öğretmenlerinin bir an önce iyileşerek sağlıklı bir biçimde okula geri dönmesini isteyen öğrenciler hep bir ağızdan, "geçmiş olsun müdürüm, sizi çok seviyoruz, sizi çok özledik" dediler. Kanser hastası okul müdürüne moral vermek için böyle bir organizasyon yapan öğrencilere öğretmenleri de destek verdi.