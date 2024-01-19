Osmaniye'de engelli vatandaşa şemsiye tutarak ıslanmasını önleyen polise başarı belgesi

Vali Erdinç Yılmaz, 16 Ocak'ta tekerlekli sandalyeyle Valiliğe gelen yaşlı bir kadına şemsiye tutarak ıslanmasını önleyen Valilik Koruma Amirliğinde görevli polis memuru Mehmet Yılmaz'ı makamında kabul etti.

Polis memuruna davranışından dolayı teşekkür eden Vali Yılmaz, "Polis memurumuz yaptığı davranışla vicdanımızın sesi oldu. Ben de çok mutlu oldum. Ben, Türk Polis Teşkilatının polislerimizin hepsinin senin gibi yardımsever olduğuna yürekten inanıyorum. Bu milletin evladına yakışan bir davranıştı. Tebrik ediyorum." dedi.

Polis memuru Mehmet Yılmaz da görevinin gereğini yaptığını belirterek, "Biz her zaman engelli vatandaşlarımıza yardım ediyoruz. Bu bizim zaten asli görevimiz, yapmamız gereken şeydir. Halka hizmet, hakka hizmettir." ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından Vali Yılmaz, polis memuruna başarı belgesi verdi.