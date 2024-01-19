MHP'de 55 ilçe belediye başkan adayı daha belli oldu
Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 18:05, Son Güncelleme : 19 Ocak 2024 18:13
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 2'si büyükşehir ilçe olmak üzere 55 ilçe adayının ismi belli oldu.