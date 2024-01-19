MHP'de 55 ilçe belediye başkan adayı daha belli oldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 2'si büyükşehir ilçe olmak üzere 55 ilçe adayının ismi belli oldu.