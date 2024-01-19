'Anan yaşındaki bir kadına bu şekilde saldırmanın izahı olmaz'

''Cumhur İttifakı ortağımız MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 şehrimizle birlikte 81 ilimizin tamamındaki adaylarımızı belirlemiş olduk.'' diyen Başkan Erdoğan, Yalova'da yeniden aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'a başarı diledi.

Salondakilere, "Ana kademesiyle, kadın ve gençlik kollarıyla, mahalle ve köy temsilcileriyle, sandık görevlileriyle 31 Mart'a kadar gece gündüz çalışmaya var mıyız?" diye soran Başkan Erdoğan'a partililer "Evet" diye karşılık verdi.

Yalova teşkilatına, "Mustafa kardeşimizi en yüksek oy oranıyla sandıktan çıkartmadan hiçbirimize durmak, dinlenmek yok." diye seslenen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ankara'daki aday açıklamamızda oradaki kardeşlerimizle birlikte salonu inleterek ifade ettiğimiz ahdimizi burada sizlerle bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? Türkiye Yüzyılı şehirleri için kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim gecesi Yalova'yı Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyuyor muyuz? Ülkemizi hedef alan kirli ve sinsi hesapları bozuyor muyuz? Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunu açıyor muyuz? Maşallah, işte benim gönlümün sultanı Yalova bu. İşte benim gençlik aşkım Yalova bu. İşte benim Türkiye Yüzylılı yürüyüşümdeki yol arkadaşım Yalova bu. Maşallah, Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi son nefesimize kadar daim eylesin diyorum."

GAZİ MUSTAFA KEMAL'İN PARTİSİ BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN DEM'İNE REHİN VERDİLER

Gençler bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizim ittifakımız tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şiarı altında birleşenlerin ittifakıdır. CHP gibi istismar siyaseti yapanların sonu DEM gibi bölücü emeller peşinde koşan partilerin elinde oyuncak olmaktır. Bu zihniyet 18 yıl hapse mahkum olmuş bir teröristi meclise taşımak için hukukun altından tünel kazmakla kalmıyor. Şimdi işi daha da ileri götürüp mahalli seçim iş birliği kisvesi altında cezaevlerindeki terör örgütü mensuplarını salmanın hesabını yapıyorlar. Üç beş oy daha fazla alacağız, iki üç belediyede oylarımızı artıracağız diye hoyratça çiğnenmedik hiçbir ilke işportaya çıkarılmadık hiçbir değer bırakmadılar. Gazi Mustafa Kemal'in partisini götürdüler, siyasi kariyerleri uğruna bölücü örgütün DEM'ine rehin verdiler. Gel bakalım Muharrem dediler, FETÖ taktikleriyle tasfiye ettiler. Bay Kemal'i günah keçisi ilan edip yalnızlığa iterek CHP'nin başına Özgür Efendi'yi getirenlerin ilk işi bu partiyle, bölücü örgütün güdümündeki partiyi DEM'lemek oldu.

CHP VE DEM BİRLİKTE HAREKET EDİYOR

Dikkat ederseniz yedikleri, içtikleri ayrı gitmiyor. Ülkenin ve milletin aleyhine her işte CHP ve DEM birlikte hareket ediyor. Aynı şekilde ülkenin ve milletin lehine ne iş varsa hepsine de yine CHP ve DEM birlikte takoz koyuyor. Teröre karşı en etkili silahımız olan SİHA'lardan rahatsız olanlar bunlar. Bölücü emellere set çeken, sınır ötesi harekatlarımızdan rahatsız olanlar bunlar. Türkiye'nin nüfuz alanının genişlemesinden rahatsız olanlar bunlar. Tam 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasından rahatsız olanlar bunlar. Filistin'de hakkı ve adaleti savunmamızdan rahatsız olanlar bunlar. İsrail, Filistin arasında ne yazık ki değerli kardeşlerim İsrail'in yanında yer alanlar bunlar. Ülkemizin mazlum ve mağdurlara el uzatmasından rahatsız olanlar yine bunlar. Hırsızlıkları, yolsuzlukları belediyelerde kurdukları soygun düzenleri ortaya çıkınca gazetecilere saldıran, kadınlarımıza dil uzatan, hakaret eden, küfreden edepsizler yine bunlar.

ANNEN YAŞINDA BİR KADINA SALDIRMANIN İZAHI OLMAZ

Siyasette seviyeyi daha ne kadar düşürebilirler, kendilerini daha ne kadar rezil edebilirler, daha ne kadar küstahlaşabilirler dedikçe her gün yeni bir skandalla çukurlaşanlar yine bunlar. 14 Mayıs seçimlerinde sırf kendilerine oy vermediler diye depremzedelerimize en aşağılık hakaretleri savurmuşlardı. Bugün de aynı kepazeliği yaşını başını almış kadınlara ve görevini yapmaya çalışan gazetecilere karşı sergiliyorlar. Büyükçekmece'de İstanbul'da başörtülü bir yaşlı teyzeye saldırıyor ve boğazından adeta gırtlaklıyor. Utan, utan, utan! Hani kadına şiddet yoktu. Anan yaşındaki bir kadına bu şekilde saldırmanın izahı olmaz. Ey CHP sizin gidecek yeriniz yok. Ve 31 Mart'ta evet son oyununuzu oynuyorsunuz. Onun için Yalova inşallah 31 Mart'a kadar, durmadan, usanmadan sandıkları patlatarak tüm belediyeleriyle, beldeleriyle birlikte burada bir destan yazacak.

PİYASA ATATÜRKÇÜLERİNİN GERÇEK YÜZLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTIR

Bunlar parti içi kavgalardan fırsat buldukça daha büyük kavgayı millete karşı veriyorlar. Esasen safların bu şekilde netleşmesi, memleketin hayrınadır. Yıllarca Gazi Mustafa Kemal ve cumhuriyet istismarı yaparak milleti kandıran, piyasa Atatürkçülerinin gerçek yüzleri bu kirli işbirliğiyle inkarı mümkün olmayacak şekilde ortaya çıkmıştır. Eskiler bilagayret la devlet derler. Yani gayreti olmayanın devleti de gücü de olmaz. Biz ülkemizi kalkındırmanın ve büyütmenin peşindeyiz. Biz milletimizi müreffeh ve huzurlu bir hayata kavuşturmanın derdindeyiz. Biz devletimizin gücünü arttırmanın çabası içindeyiz. CHP'ye ve DEM'e yönelik eleştirilerimizin sebebi de sömürgecilerin ve emperyalistlerin, değirmenlerine su taşıyarak işte bu hedeflerin önünü kesmeye kalkmalarıdır."

"OYUNLARI BOZA BOZA BUGÜNE GELDİK"

Ülkemizin siyasi istikrarını, sosyal huzurunu, ekonomik işleyişini, her alandaki güvenliğini tehdit eden hiçbir hadise, gelişme tesadüf değildir. Vesayet dediğimiz güç odakları kalkınmamıza engel olmak için her yola başvurdu. Oyunları boza boza bugüne geldik.