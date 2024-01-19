İstanbulspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'la anlaşmaya vardı

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 41 yaşındaki teknik adamla 2,5 yıllık anlaşmaya varıldı.

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