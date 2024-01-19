Sultangazi'de park halindeyken freni boşalan minibüsün çarptığı çocuk öldü
Sultangazi'de park halindeyken freni boşalan minibüsün çarptığı 13 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 20:45, Son Güncelleme : 19 Ocak 2024 20:46
Sürücü Gökhan S. (41) tarafından 75. Yıl Mahallesi 1258 Sokak'a park edilen ve kısa bir süre sonra freni boşalan minibüs, yokuş aşağı hızlandı. Savrulan araç, sokakta oynayan Yusuf Y'ye çarptıktan sonra sokağın sonundaki binanın demir korumalarını da aşarak bina boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğu hastaneye kaldırdı. Yusuf Y. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Minibüs, kurtarıcı yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.
Sürücü Gökhan S. gözaltına alındı.