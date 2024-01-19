İBB Başkan adayı Kurum'dan Trabzonspor Başkanı Doğan'a ziyaret

Doğan, Kurum'a adının yazılı olduğu 61 numaralı forma hediye etti.

Açıklamada Doğan'ın, "Kurum'a nezaketleri için teşekkür ediyorum. Çıktığı yolda başarılar diliyorum. Spora verdiği önem, sporcular için çizdiği vizyon gençlerimiz için umut olacaktır." ifadelerine yer verildi.

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