Büyükçekmece'de gazetecileri darbettikleri iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltındaki bazı şüphelilerin belediye binasındaki odalarında dün arama yapıldığı sırada belediye önünde çıkan arbedede gazetecileri darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Emre Ö, Serhat A. ve Yunus Emre Ç. adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı.

- Operasyon

Belediyedeki imarla ilgili konularda rüşvet iddiaları üzerine "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında Büyükçekmece Belediyesinde İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı N.S. ve İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç'nin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltındaki bazı zanlıların belediye binasındaki odalarında dün arama yapıldığı sırada, binaya getirilen şüphelilere alkış ve sloganlarla destek veren belediye personeli, zaman zaman polis ekipleri ve basın mensuplarına da tepki göstermişti.

Bu esnada görüntü alan medya çalışanları ile kalabalık grup arasında arbede yaşanmıştı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Hüseyin Koçak, arbede esnasında darbedildikleri gerekçesiyle savcılığa şikayette bulunmuşu.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler Emre Ö, Serhat A. ve Yunus Emre Ç, "kasten yaralama" suçundan gözaltına alınmıştı.