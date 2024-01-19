Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Afrika'daki krizlerin bitmesi için çaba gösterdiklerini açıkladı

Diyarbakır Valiliğinden darp iddiasına ilişkin açıklama
Diyarbakır Valiliğinden darp iddiasına ilişkin açıklama
'Hakim savcı yardımcılığı ilk uygulama merkezimizi Bursa'da açtık'
'Hakim savcı yardımcılığı ilk uygulama merkezimizi Bursa'da açtık'
Yaşlı kadının boğazını sıkan CHP'li başkan serbest bırakıldı
Yaşlı kadının boğazını sıkan CHP'li başkan serbest bırakıldı
Diyarbakır'da, Kaymakam imamı darp etti
Diyarbakır'da, Kaymakam imamı darp etti
'Ülkemizin tohum açısından hiçbir sıkıntısı yok'
'Ülkemizin tohum açısından hiçbir sıkıntısı yok'
Aile Bakanlığından Muş'ta iki kız öğrencinin ölümüne ilişkin inceleme
Aile Bakanlığından Muş'ta iki kız öğrencinin ölümüne ilişkin inceleme
MHP'de 55 ilçe belediye başkan adayı daha belli oldu
MHP'de 55 ilçe belediye başkan adayı daha belli oldu
Sömestir otobüs bileti satışlarını yüzde 525 artırdı
Sömestir otobüs bileti satışlarını yüzde 525 artırdı
FETÖ'den ihraç pilot üsteğmen tutuklandı
FETÖ'den ihraç pilot üsteğmen tutuklandı
Erdoğan: Netanyahu günümüzün Führer'i
Erdoğan: Netanyahu günümüzün Führer'i
TEM Otoyolu'nda hafif ticari aracın otomobile çarptığı kazada 3 kişi öldü
TEM Otoyolu'nda hafif ticari aracın otomobile çarptığı kazada 3 kişi öldü
AKOM uyardı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek, İstanbul'a kar yağabilir
AKOM uyardı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek, İstanbul'a kar yağabilir
TROY'a geçiş tıkalı: Vatandaşlar sonuç alamıyor
TROY'a geçiş tıkalı: Vatandaşlar sonuç alamıyor
Anaokulu fiyatları cep yakıyor: Yıllık 1 milyon isteyen var
Anaokulu fiyatları cep yakıyor: Yıllık 1 milyon isteyen var
Erdoğan: Zulme uğrayanlar için dua ediyoruz
Erdoğan: Zulme uğrayanlar için dua ediyoruz
Ankara Gölbaşında 3 bin kooperatif üyesi memur mağdur oldu
Ankara Gölbaşında 3 bin kooperatif üyesi memur mağdur oldu
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi belli oldu
Togg T10X için genel siparişler yarın başlıyor
Togg T10X için genel siparişler yarın başlıyor
Bakan Tekin'den özel okullara zam uyarısı
Bakan Tekin'den özel okullara zam uyarısı
Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
MB yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini açıkladı
MB yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini açıkladı
İletişim Başkanlığı 'Kesenin ağzını açın' iddiasını yalanladı
İletişim Başkanlığı 'Kesenin ağzını açın' iddiasını yalanladı
Hafta sonu soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
Hafta sonu soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
Yılın ilk faiz kararı 25 Ocak'ta açıklanacak
Yılın ilk faiz kararı 25 Ocak'ta açıklanacak
Motorine büyük zam bekleniyor
Motorine büyük zam bekleniyor
Bakan Kacır açıkladı: Bir uçuş daha olacak
Bakan Kacır açıkladı: Bir uçuş daha olacak
Eğitime iki haftalık ara! Bakanlıktan 'ödev' uyarısı
Eğitime iki haftalık ara! Bakanlıktan 'ödev' uyarısı
'Emekliler Yılı'nda ilk güzel haber esnafa
'Emekliler Yılı'nda ilk güzel haber esnafa
Ara eleman aranan eleman oldu
Ara eleman aranan eleman oldu
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Afrika'daki krizlerin bitmesi için çaba gösterdiklerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Afrika ülkelerinde siyasi gerginliklerin, askeri çatışmaların ve ekonomik bunalımların bitmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 23:10, Son Güncelleme : 19 Ocak 2024 23:23
Yazdır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Afrika'daki krizlerin bitmesi için çaba gösterdiklerini açıkladı

Yılmaz, Uganda'nın başkenti Kampala'da düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Devlet ve Hükümet Başkanları 19. Zirvesi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle "kazan-kazan" politikası kapsamında hareket ettiğine değinerek, bölgedeki siyasi gerginliklerin, askeri çatışmaların ve ekonomik bunalımların bitmesi için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Güvenlik ve siyasi istikrarın sağlanamadığı durumda demokrasi ve kalkınmanın da inşa edilemeyeceğinin altını çizen Yılmaz, Afrika'nın daha fazla güvenliğe ve istikrara ihtiyacı olduğunu ve bu noktada Türkiye'nin desteğe hazır olduğunu belirtti.

Yılmaz, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin Recep Tayyip Erdoğan döneminde ilerleme kaydettiğine değinerek, "Afrika'nın bugün en dinamik kıta olduğuna inanıyoruz." dedi.

Zirveyi de değerlendiren Yılmaz, "Bu zirve hem üye ülkeler hem de bölge ülkeleri için çok önemli. Türkiye de bu zirveye özel misafir olarak davet edildi. Bu zirvenin ana amacı küresel anlamda refah ve barış için işbirliği arayışıdır. Bağlantısızlar Hareketi de bu anlamda önemli bir kuruluştur." ifadesini kullandı.

Yılmaz, "Maalesef geçmişe baktığınızda dünyada eşitsizlik arttı ve dünyanın farklı yerlerinde çok fazla siyasi gerilim var. Bizim ihtiyacımız olan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi 'Dünya 5'ten büyüktür' mottosuyla hareket etmek." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Gazze'de yaşanan insani krizin bir an evvel sona ermesini istediğini vurgulayan Yılmaz, Filistin devletiyle yeni bir görüşme sürecinin başlatılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber