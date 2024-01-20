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20 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları

20 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2024 00:16, Son Güncelleme : 20 Ocak 2024 00:18
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20 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları

1 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'nin açılışına katılacak.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1 - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) 5. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/16.30)

2 - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Seracılık Çalıştayı'na katılacak.

(Antalya/10.00)

3 - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Axiom-3 misyonu kapsamında Dragon uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenme programı kapsamında İstanbul Taksim Meydanı ve Ankara Kızılay Meydanı'nda etkinlik gerçekleştirilecek.

(Ankara/İstanbul/12.19)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Axiom-3 misyonu kapsamında Dragon uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenme süreci takip ediliyor.

(Ankara)

2 - İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 21. haftası, Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir, Siltaş Yapı Pendikspor-Beşiktaş, Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor ve Yukatel Adana Demirspor-MKE Ankaragücü maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.30/16.00/19.00/Antalya/16.00/Adana/19.00)

2 - Trendyol 1. Lig'in 19. haftasına Erzurumspor FK-Bodrum FK, Boluspor-Teksüt Bandırmaspor ve Kocaelispor-Eyüpspor maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/13.30/Bolu/16.00/Kocaeli/19.00)

3 - TFF 2. Lig'de 21. hafta Beyaz ve Kırmızı Grup'ta ikişer maçla başlayacak.

4 - TFF 3. Lig'de 16. hafta 1. Grup'ta 1, 4. Grup'ta ise 3 müsabakayla başlayacak.

5 - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası Manisa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Ekmas, Aliağa Petkimspor-Bahçeşehir Koleji ve TOFAŞ-Beşiktaş Emlakjet müsabakalarıyla başlayacak.

(Manisa/13.30/İzmir/15.30/Bursa/18.00)

6 - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası; Çankaya Üniversitesi-Antalya Büyükşehir Belediyesi Toroslar Basketbol, OGM Ormanspor-İlkem Yapı Tarsusspor, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor ve ÇBK Mersin-Nesibe Aydın müsabakalarıyla başlayacak.

(Ankara/14.00/15.00/Kocaeli/15.00/Mersin/18.00)

7- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasına, Brand Group Alanya Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankkart-RAMS Global Cizre Belediyespor ve Galatasaray HDI Sigorta-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/Şırnak/14.00/Ordu/15.00)

8 - Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftası, Eczacıbaşı Dynavit-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00)

9 - Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavakspor, Yenimahalle Belediyespor'u ağırlayacak.

(Muğla/17.00)

10 - Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftası, Aksaray Belediyespor-Kastamonu Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Aksaray/14.00)

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