20 Ocak 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
20 Ocak 2024 tarihli atama kararı yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2024/8
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı;
- Yüksek Fen Kurulu Üyesi Mustafa Tahsin BADEM,
- Yüksek Fen Kurulu Üyesi Feriha KOÇ,
- Yüksek Fen Kurulu Üyesi Davut OĞUZ,
- Yüksek Fen Kurulu Üyesi idris ERTUŞ,
- Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Yahya KESİMAL, görevden alınmış,
- Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine, Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Elif UZ,
- Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına Mahmut EMİRDOGAN,
- Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığına Hayati TAŞTAN, atanmıştır.
19 Ocak 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2024/9
tiler Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Emrah BAYDEMİR, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
19 Ocak 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2024/10
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı;
- Ankara İ1 Milli Eğitim Müdürü Harun FATSA,
- Aydın İ1 Milli Eğitim Müdürü Seyfullah OKUMUŞ,
- Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin KORKMAZ,
- Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Metin YALÇIN,
- İstanbul 11 Milli Eğitim Müdürü Levent YAZICI,
- Kastamonu 11 Milli Eğitim Müdürü Cengiz BAHÇACIOGLU,
- Kilis 11 Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin AKKURT,
- Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin TÖRE,
- Siirt 11 Milli Eğitim Müdürü Deniz EDİP,
- Sivas 11 Milli Eğitim Müdürü Ergüven ASLAN, görevden alınmış,
- Adana 11 Milli Eğitim Müdürlüğüne, Van 11 Milli Eğitim Müdürü Haşan TEVKE,
- Adıyaman 11 Milli Eğitim Müdürlüğüne Ali TOSUN,
- Aksaray 11 Milli Eğitim Müdürlüğüne Metin ALPASLAN,
- Ankara 11 Milli Eğitim Müdürlüğüne, Adana 11 Milli Eğitim Müdürü Yaşar KOÇAK,
- Antalya 11 Milli Eğitim Müdürlüğüne, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih KAYGUSUZ,
- Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Süleyman EKİCİ,
- Bartın 11 Milli Eğitim Müdürlüğüne, Adıyaman 11 Milli Eğitim Müdürü Ramazan AŞÇI,
- Bitlis 11 Milli Eğitim Müdürlüğüne, Hakkari 11 Milli Eğitim Müdürü Bilal GÜR,
- Burdur 11 Milli Eğitim Müdürlüğüne Muhammed ÖZDEMlRCİ,
- Denizli 11 Milli Eğitim Müdürlüğüne Emre ÇALIŞKAN,
- Erzincan 11 Milli Eğitim Müdürlüğüne, Aksaray 11 Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer KARTAL,
- Erzurum 11 Milli Eğitim Müdürlüğüne Yakup YILDIZ,
- Gümüşhane 11 Milli Eğitim Müdürlüğüne Adnan GÜRBÜZ,
- Hakkari İ1 Milli Eğitim Müdürlüğüne Nurettin YILMAZ,
- İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit YENTÜR,
- İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ömer YAHŞİ,
- Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Nevzat KAYA,
- Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Haşan GÜMÜŞ,
- Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf Yasin GÜLŞEN,
- Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Abdulkadir ALT AY,
- Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre ÇAY,
- Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf YAZICI,
- Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Salih SADOĞLU,
- Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Necati YENER,
- Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Haşan UYGUN,
- Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Nurettin ARAŞ,
- Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Halil İbrahim AKMEŞE,
- Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne İsmail ALTINKAYNAK, atanmıştır.
19 Ocak 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2024/11
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı;
- Altyapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcıları Necdet SÜMBÜL ve Serdar ÜNSAL,
- Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Şeref TABAK,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
19 Ocak 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI