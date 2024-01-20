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Artvin'de kamyonetin çarptığı anne ile oğlu öldü

Artvin'in Arhavi ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu anne ile oğlu hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2024 07:39, Son Güncelleme : 20 Ocak 2024 07:40
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Artvin'de kamyonetin çarptığı anne ile oğlu öldü

İ.Ö. yönetimindeki 08 AAJ 566 plakalı kamyonet, Musazade Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen Hülya (40) ile Ömer Nazım Külünk'e (12) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ve oğlunun kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan kamyonet sürücüsü, sağlık ekiplerince Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne ve oğlunun cesedi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.

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