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Alper Gezeravcı'nın uzayda yapacağı deneyler belli oldu

Türkiye'nin uzay yolculuğu tarihinde bir ilki gerçekleştiren pilot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 14 gün boyunca çeşitli bilimsel deneylere imza atacak. Türkiye Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gezeravcı uzay istasyonunda 13 farklı bilimsel deney gerçekleştirecek.

Kaynak : Karar
Haber Giriş : 20 Ocak 2024 08:41, Son Güncelleme : 20 Ocak 2024 08:44
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Alper Gezeravcı'nın uzayda yapacağı deneyler belli oldu

Ax-3 uzay misyonunun bir parçası olarak görev alan Alper Gezeravcı, yolculuğunu İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte sürdürüyor. Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan Dragon uzay aracının 32 saatlik bir yolculuğun ardından ISS'ye ulaşması bekleniyor.

Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştireceği deneyler arasında, "MİYELOİD" deneyi öne çıkıyor. Bu deneyde, uzay ortamında radyasyona maruz kalmanın kanser hücreleri üzerindeki etkisi incelenecek. "MESSAGE" deneyi ise yerçekimsiz ortamda genlerin işlevleri üzerinde yapılacak araştırmaları kapsıyor. "PRANET" deneyi ile ise, propolisin mikro yerçekimi ortamındaki bakteriler üzerindeki etkisi araştırılacak.

Bu deneyler, Türkiye'nin uzay bilimleri alanında kendi veri setlerini oluşturmasına olanak tanıyacak. Özellikle "MİYELOİD" ve "MESSAGE" deneyleri, kanser araştırmaları ve genetik mühendisliği alanlarında önemli katkılar sunabilir. "PRANET" deneyi ise, uzay görevleri sırasında kullanılabilecek tıbbi maddelerin etkinliğini test etme imkanı sağlayacak.

55 MİLYON DOLAR AMA BİLİMSEL VERİ AÇISINDAN PAHA BİÇİLEMEZ

Gezeravcı'nın görevi, Türkiye'nin uzay alanında atılım yapmasının yanı sıra, gençleri bu alanda heyecanlandırmayı ve ilham vermeyi de hedefliyor. Uzay yolculuğunun 55 milyon dolarlık maliyeti, Türkiye için bilimsel veri ve deneyim anlamında paha biçilemez bir yatırım olarak görülüyor.

Alper Gezeravcı'nın bu tarihi yolculuğu, Türkiye'nin uzayda bağımsız bir aktör olarak yer almasının ilk adımlarından biri olarak kabul ediliyor.

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