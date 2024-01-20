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'Kalkan-8' operasyonlarında 37 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa ve Adana'da düzenlenen "Kalkan-8" operasyonlarında 37 göçmen kaçakçısının yakalandığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2024 08:45, Son Güncelleme : 20 Ocak 2024 08:48
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'Kalkan-8' operasyonlarında 37 göçmen kaçakçısı yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığının koordinesinde, Şanlıurfa Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu Şanlıurfa ile Adana'da 48 ekip, 10 özel harekat unsuru ve 199 personelin katılımıyla 18 adrese "Kalkan-8" operasyonlarının düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonlarda 37 göçmen kaçakçısının yakalandığını belirten Yerlikaya, umut tacirliği yaparak insanları kandıran, binlerce insanı göç yollarında ölüme sürükleyen, ülkeyi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat verilmeyeceğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Operasyonlar sonucunda termal kameralar, çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konuldu. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."

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