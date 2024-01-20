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AK Parti'de ilçe belediye adaylıkları tebliğ edildi: Sürpriz isimler var

AK Parti'de bugün açıklanacak ilçe belediye başkan adayları belli olmaya başladı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe alfabetik sıraya göre adayları tek tek telefonla arayarak adaylıklarını tebliğ etti. Açıklanacak listede sürpriz isimler dikkat çekiyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 20 Ocak 2024 09:01, Son Güncelleme : 20 Ocak 2024 09:03
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AK Parti'de ilçe belediye adaylıkları tebliğ edildi: Sürpriz isimler var

Yeni Şafak Gazetesinin haberine göre: Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi. Tüm illerde belediye başkan adaylarını açıklayan AK Parti, bugün de ilçe belediye başkan adaylarını duyuracak. Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'de yapılacak duyurular öncesinde kesinleşen isimlere adaylıkları tebliğ edildi. Tebliğ edilen isimler kulislere sızdı.

Yarın açıklanacak AK Parti'nin İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları şöyle:

Adalar - Sina Şen

Ataşehir - Mustafa Naim Yağcı

Beykoz - Murat Aydın

Çekmeköy - Ahmet Poyraz

Kadıköy - Veli Arslan

Kartal - Hüseyin Karayakaya

Maltepe - Kadem Ekşi

Pendik - Ahmet Çin

Sancaktepe - Şeyma Döğücü

Sultanbeyli - Ali Tombaş

Şile - İlhan Ocaklı

Tuzla - Şadi Yazıcı

Ümraniye - İsmet Yıldırım

Üsküdar - Hilmi Türkmen

Bayrampaşa - İlknur Kovaç

Beşiktaş - Serkan Toper

Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız

Esenler - Teyfik Göksu

Eyüpsultan - Deniz Köken

Fatih - Mehmet Ergün Turan

Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta

Kağıthane - Mevlüt Öztekin

Sarıyer - Hüseyin Coşkun

Sultangazi - Abdurrahman Dursun

Şişli - Gökhan Yüksel

Zeytinburnu - Ömer Arısoy

Arnavutköy - Mustafa Candaroğlu

Avcılar - Abdullah Küçükoğlu

Bağcılar - Abdullah Özdemir

Bahçelievler - Hakan Bahadır

Bakırköy - Ali Talip Özdemir

Başakşehir - Yasin Kartoğlu

Beylikdüzü - Mustafa Günaydın

Büyükçekmece - Recep Erol

Çatalca - Mesut Üner

Esenyurt - Hamit Öncü

Güngören - Bünyamin Demir

Küçükçekmece - Aziz Yeniay

Silivri - Volkan Yılmaz

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