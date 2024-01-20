AK Parti'de ilçe belediye adaylıkları tebliğ edildi: Sürpriz isimler var

Yeni Şafak Gazetesinin haberine göre: Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi. Tüm illerde belediye başkan adaylarını açıklayan AK Parti, bugün de ilçe belediye başkan adaylarını duyuracak. Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'de yapılacak duyurular öncesinde kesinleşen isimlere adaylıkları tebliğ edildi. Tebliğ edilen isimler kulislere sızdı.

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