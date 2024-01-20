Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Marmara'da beklenen yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli'nde kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak olarak başlayacak yağışların zamanla havanın soğuması ile birlikte kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

İstanbul'da sıcaklıklar 10 derece birden azalacak

Öte yandan İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 17 dereceye kadar çıkması, yarın öğle saatlerinden itibaren ise rüzgarın da etkisiyle birlikte 8 ila 10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.