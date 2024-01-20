Japonya'nın 'SLIM'i, Ay'a iniş yaptı

Aracın, taşıdığı küre şeklinde ve tenis topundan biraz daha büyük bir sonda vasıtasıyla Ay yüzeyinde hareket edebilmesi bekleniyor.

Ulusal basın, Japonya'nın böylelikle Sovyetler Birliği, ABD, Çin ve Hindistan'dan sonra Ay'a iniş yapma başarısını gösteren 5. ülke olduğunu aktardı.

Araçtaki yerleşik güneş bataryasının güç üretmediği ancak diğer ekipman fonksiyonlarının düzgün çalıştığı kaydedildi.

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