Bakan Tunç 'af' konusuna açıklık getirdi: Şu an gündemimizde değil
Bakan Tunç 'af' konusuna açıklık getirdi: Şu an gündemimizde değil
Astronot Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşıyor
Astronot Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşıyor
Maliye Bakanlığı kira gelirini beyan etmeyenleri mercek altına aldı
Maliye Bakanlığı kira gelirini beyan etmeyenleri mercek altına aldı
Ocak ayında 863 milyon Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldı
Ocak ayında 863 milyon Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldı
İşsizlik üreten fabrika: Eğitim fakültesi!
İşsizlik üreten fabrika: Eğitim fakültesi!
İl milli eğitim müdürlerinin asalet kararnamesi yayımlandı
İl milli eğitim müdürlerinin asalet kararnamesi yayımlandı
AK Parti'de ilçe belediye adaylıkları tebliğ edildi: Sürpriz isimler var
AK Parti'de ilçe belediye adaylıkları tebliğ edildi: Sürpriz isimler var
'Kalkan-8' operasyonlarında 37 göçmen kaçakçısı yakalandı
'Kalkan-8' operasyonlarında 37 göçmen kaçakçısı yakalandı
Alper Gezeravcı'nın uzayda yapacağı deneyler belli oldu
Alper Gezeravcı'nın uzayda yapacağı deneyler belli oldu
Kaymakam Akeller: Ben kimseyi darp etmedim
Kaymakam Akeller: Ben kimseyi darp etmedim
Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
'Hakim savcı yardımcılığı ilk uygulama merkezimizi Bursa'da açtık'
'Hakim savcı yardımcılığı ilk uygulama merkezimizi Bursa'da açtık'
Yaşlı kadının boğazını sıkan CHP'li başkan serbest bırakıldı
Yaşlı kadının boğazını sıkan CHP'li başkan serbest bırakıldı
'Ülkemizin tohum açısından hiçbir sıkıntısı yok'
'Ülkemizin tohum açısından hiçbir sıkıntısı yok'
Aile Bakanlığından Muş'ta iki kız öğrencinin ölümüne ilişkin inceleme
Aile Bakanlığından Muş'ta iki kız öğrencinin ölümüne ilişkin inceleme
MHP'de 55 ilçe belediye başkan adayı daha belli oldu
MHP'de 55 ilçe belediye başkan adayı daha belli oldu
Sömestir otobüs bileti satışlarını yüzde 525 artırdı
Sömestir otobüs bileti satışlarını yüzde 525 artırdı
FETÖ'den ihraç pilot üsteğmen tutuklandı
FETÖ'den ihraç pilot üsteğmen tutuklandı
Erdoğan: Netanyahu günümüzün Führer'i
Erdoğan: Netanyahu günümüzün Führer'i
TEM Otoyolu'nda hafif ticari aracın otomobile çarptığı kazada 3 kişi öldü
TEM Otoyolu'nda hafif ticari aracın otomobile çarptığı kazada 3 kişi öldü
AKOM uyardı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek, İstanbul'a kar yağabilir
AKOM uyardı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek, İstanbul'a kar yağabilir
TROY'a geçiş tıkalı: Vatandaşlar sonuç alamıyor
TROY'a geçiş tıkalı: Vatandaşlar sonuç alamıyor
Anaokulu fiyatları cep yakıyor: Yıllık 1 milyon isteyen var
Anaokulu fiyatları cep yakıyor: Yıllık 1 milyon isteyen var
Erdoğan: Zulme uğrayanlar için dua ediyoruz
Erdoğan: Zulme uğrayanlar için dua ediyoruz
Ankara Gölbaşında 3 bin kooperatif üyesi memur mağdur oldu
Ankara Gölbaşında 3 bin kooperatif üyesi memur mağdur oldu
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi belli oldu
Togg T10X için genel siparişler yarın başlıyor
Togg T10X için genel siparişler yarın başlıyor
Bakan Tekin'den özel okullara zam uyarısı
Bakan Tekin'den özel okullara zam uyarısı
Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
MB yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini açıkladı
MB yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini açıkladı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Maliye Bakanlığı kira gelirini beyan etmeyenleri mercek altına aldı

Bakan Mehmet Şimşek:- "Tapu ve nüfus verilerinin incelenmesi sonucunda, kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konut analiz ediliyor; kiralık olarak kullanıldığı tespit edilen adreslerde fiili tespitler yapılacak"- "Kiracılardan edinilen bilgiler, elektronik ortamda tutulacak bir tutanakla doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığının sistemlerine aktarılacak; bu bilgiler, banka hesap verileri ve vergi beyanlarıyla karşılaştırılarak gerekli kontroller gerçekleştirilecek"- "Beyannamelerinde uyumsuzluk olan ve hiç beyanname vermeyen mükelleflere yönelik yasal işlemler başlatılacak"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2024 11:32, Son Güncelleme : 20 Ocak 2024 11:34
Yazdır
Maliye Bakanlığı kira gelirini beyan etmeyenleri mercek altına aldı

- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira gelirlerinin mart ayında doğru beyan edilmesini sağlamak amacıyla gayrimenkul sahiplerinin mercek altına alındığını belirterek, "Tapu ve nüfus verilerinin incelenmesi sonucunda, kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konut analiz ediliyor; kiralık olarak kullanıldığı tespit edilen adreslerde fiili tespitler yapılacak." dedi.

Şimşek, AA muhabirine, kira gelirlerinin vergi dışı bırakılmasının önüne geçilmesi amacıyla çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) vergide gönüllü uyumu artırma çalışmalarına devam ettiğini aktaran Şimşek, Başkanlığın, kayıtlı mükelleflere verdiği hizmetlerin yanı sıra kayıt dışı ekonomiyle mücadele anlamında da denetim çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurguladı.

Şimşek, kira gelirlerinin beyanname döneminin yaklaştığına işaret ederek, "Bu yılın mart ayında kira gelirlerinin doğru beyan edilmesini sağlamak amacıyla gayrimenkul sahiplerinin kira gelirleri mercek altına alındı." diye konuştu.

- "Geçen yıl yürütülen çalışmalarla 1,7 milyon beyanname alındı"

Geçen yıl bu alanda yapılan çalışmalarda olumlu sonuçlar alındığını ve mükelleflerin beyan dışı bıraktıkları gelirleri beyan etmelerinin sağlandığını bildiren Şimşek, başta banka ve tapu kayıtları olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen veriler sonucu yapılan kontrollerle, beyanname vermesi gereken mükelleflerin tespit edilerek vergi beyanında bulunmalarının sağlandığını anlattı.

Şimşek, vergi uyumunu artırmak amacıyla yasal işlemlerden önce mükelleflere kısa mesaj yoluyla hatırlatmalar yapıldığını belirterek, "Bu kapsamda 200 bin mükellefe kısa mesaj gönderildi. Bu hatırlatmalara rağmen geri dönüş sağlamayan mükellefler izaha ve gönüllü uyuma davet edildi. Bu çalışmaların da katkısıyla 2023 yılında kira gelirlerine ilişkin 1 milyon 719 bin 315 beyanname alındı." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, kira gelirlerine yönelik çalışmaların bu yıl daha da geliştirilerek devam ettiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"GİB, kira gelirlerinin mart ayındaki beyanından önce gayrimenkul sahiplerinin kira gelirlerinin doğru beyan edilmesini sağlamaya yönelik çalışmalarına, Türkiye İstatistik Kurumunun yayınladığı istatistikleri de dahil etti. Tapu ve nüfus verilerinin incelenmesi sonucunda, kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konut analiz ediliyor; kiralık olarak kullanıldığı tespit edilen adreslerde fiili tespitler yapılacak. Bu tespitlerde kiracılardan edinilen bilgiler, elektronik ortamda tutulacak bir tutanakla doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığının sistemlerine aktarılacak; bu bilgiler, banka hesap verileri ve vergi beyanlarıyla karşılaştırılarak gerekli kontroller gerçekleştirilecek. Beyan dönemi öncesi hatırlatmalar devam ederken, beyannamelerinde uyumsuzluk olan ve hiç beyanname vermeyen mükelleflere yönelik yasal işlemler başlatılacak."

- "Beyanname elektronik ortamda kolayca verilebiliyor"

Bakan Şimşek, kira gelirlerine ilişkin beyannamelerin, vergi dairesine gitmeden elektronik ortamda Hazır Beyan Sistemi kullanılarak verilebildiğini anımsatarak, 2022 yılı gelirlerine ilişkin, 2023 yılında 1 milyon 578 bin 932 mükellefin Hazır Beyan Sistemi'ni kullandığını söyledi.

Mükelleflerin bu yıl da 2023 yılı kira gelirlerini ister evlerinden isterse internet bağlantısının olduğu herhangi bir yerden elektronik ortamda kolayca beyan edebileceğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Mükelleflerimizi bu kolaylıklardan yararlanarak gerçek kira bedellerini mart ayında beyan etmeye davet ediyoruz. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında 2024 yılında yapılacak çalışmaların bir parçası olan kira denetimleri kapsamlı ve tüm ülke çapında yürütülecek. Amacımız, vatandaşlarımızın da katkısıyla gerçek kira gelirlerinin öğrenilmesidir. Bu nedenle vatandaşlarımızın yapılan denetimlere gerekli desteğini bekliyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber