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Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli yağış ve Güney Ege'de fırtına uyarısında bulunuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2024 13:45, Son Güncelleme : 20 Ocak 2024 13:32
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Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güneyinde beklenen yağışların, Konya'nın kuzey ve batısı ile Aksaray'ın güneyinde kuvvetli yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Bu gece yarısından itibaren rüzgarın, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Fethiye ve Kaş arasında güneydoğu yönlerinden zamanla 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, buzlanma, don olayı ve fırtınanın neden olacağı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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