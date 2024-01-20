'Gayrettepe - Kağıthane Metro Hattında geri sayım...



Bakan Uraloğlu, İstanbul'da Gayrettepe- Kağıthane Metro Hattı'nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve Gayrettepe - Kağıthane arasında test sürüşü gerçekleştirdi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uraloğlu, "İstanbul ulaşım ana planı; İstanbul'un 1.100 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu noktada da biz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak adımlarımızı bu yönde atıyoruz. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde şu anda İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğu 338,5 kilometreden 394,2 kilometreye yükselecek." dedi.



KAĞITHANE-İSTANBUL HAVALİMANİ KESİMİNDE 5.15 MİLYON YOLCU TAŞINDI

Uraloğlu, 37,5 kilometre uzunluğundaki 'Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 34 kilometre uzunluğundaki 'Kağıthane-İstanbul Havalimanı' kesiminin açılışını yaptıklarını hatırlatarak, 2 gün sonra hattın hizmete girişinin 1.yılının dolmuş olacağını hatırlattı.

Açılıştan itibaren 2023 yılı boyunca günde 112 sefer ile 8 istasyonda hizmet vererek; 5.15 milyon yolcu taşındığını ifade eden Uraloğlu, "20 dakika sefer sıklığı ile aylık ortalama 520 bin yolcu ağırladık. Hattımızın en yoğun kullanılan istasyonları toplam yolcunun yüzde 43 ile Kağıthane ve yüzde 30'u ile İstanbul Havalimanı istasyonlarımız oldu." şeklinde konuştu.

KAĞITHANE-GAYRETTEPE ETABIYLA HAT UZUNLUĞU 37,5 KİLOMETREYE ÇIKACAK

Uraloğlu, hattın 3,5 kilometre uzunluğundaki Kağıthane-Gayrettepe etabındaki çalışmaları tamamladıklarını belirterek, "Böylece hat uzunluğu 37,5 kilometreye istasyon sayısı 9'a çıkacak. Çok yakında da hizmete başlatarak hattımızın 9. ve son İstasyonu olan Gayrettepe İstasyonu'nu da İstanbullularla buluşturacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." açıklamasında bulundu.

GAYRETTEPE İSTASYONU İLE HATTIN ERİŞEBİLİRLİK FONKSİYONU GELİŞECEK

Uraloğlu, 72 metre derinliği ile Türkiye'nin en derin metro istasyonu olma özelliğine sahip 'Gayrettepe İstasyonu'nun hizmete alınmasıyla havalimanı metro hattının metrobüs ve Yenikapı-Taksim-Hacıosman Metro Hattı ile entegre olacağını dile getirerek, "Hattın erişilebilirlik fonksiyonu gelişecek aynı zamanda Şişli ve Beşiktaş'ta Kağıthane ve Eyüp ilçelerine metro ile bağlanmış olacak. İstanbullu hemşerilerimiz; İstanbul Havalimanı'na Kabataş-Mahmutbey Metro Hattına entegre olarak doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşacaklar." dedi.

TAKSİM - İSTANBUL HAVALİMANI ARASI 41 DAKİKA OLACAK

Uraloğlu proje ile; "Gayrettepe - İstanbul Havalimanı' arası seyahat süresi 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey arası 38 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası 45 dakika, Taksim - İstanbul Havalimanı arası 41 dakika, Taksim - Göktürk arası 26 dakika ve 4. Levent - İstanbul Havalimanı arası 35 dakika olacak." diye konuştu.

TÜRKİYE'DE İLK DEFA BİR METRO PROJESİNDE 10 ADET TBM AYNI ANDA KULLANILDI

Uraloğlu, projeden neden 'en'lerin ve 'ilk'lerin projesi olarak bahsettiklerini şu ifadelerle anlattı:

"İlk olarak, 37,5 kilometre ile tek parça olarak ihale edilen en uzun metro oldu. Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet TBM aynı anda kullanıldı.

Çok başarılı şekilde icra edilen kazı operasyonlarında gösterilen özen ve Türk Mühendis ve işçisinin çaba ve gayreti; bu çaptaki makinalar arasında kazı hızında dünya rekorlarını doğurdu.

TBM ilerlemelerinde; günde 64,5 metre, haftada 333 metre, ayda 1.233 metre ile kazı rekorları kırdık.

Saatte 120 kilometre hız ile Türkiye'nin en hızlı metro araçları da bu hattımızda kullanılıyor.

Yine, ilk defa yerli ve milli imkanlarla, bakanlığımızca desteklenen bir proje ile Aselsan ve işbirliği içinde bulunduğu TÜBİTAK tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemini bu metro hattımızda kullandık."

İSTANBUL'DAKİ RAYLI SİSTEM AĞI UZUNLUĞU 338,5 KİLOMETREDEN 394,2 KİLOMETREYE YÜKSELECEK

Uraloğlu İstanbul'da yapımı devam eden metro hattı çalışmaları da anlatttı. Uraloğlu, "Şu anda; Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Altunizade - Çamlıca Camii - Bosna Bulvarı Metro Hattı, Kazlıçeşme - Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve bir araya geldiğimiz Kağıthane-Gayrettepe metrosu olmak üzere toplam uzunluğu 55,7 kilometre olan 5 ayrı hatta daha İstanbul için çalışıyoruz. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğu 338,5 kilometreden 394,2 kilometreye yükselecek." diye konuştu.

BU YILIN İLK ÇEYREĞİNDE 4 ÖNEMLİ PROJENİN AÇILIŞLARINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

2024 yılının ilk çeyreği içerisinde 4 projenin çalışmalarını tamamlayarak açılışlarını gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydeden Uraloğlu, "Bu 4 proje ile İstanbullulara yeni 34,2 km raylı sistem hattımız 18 istasyon ile hizmet vermeye başlayacak. Bunlardan ilki bir araya geldiğimiz 3,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı. Ardından 8 istasyonu ile 8,3 km uzunluğundaki Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, 7 İstasyonu ile 8,4 km uzunluğundaki Bakırköy-Kirazlı Hattı ve Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattımızın Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik kesimi açacağız." şeklinde konuştu.

İSTANBUL'U MURADINA KAVUŞTURACAĞIZ

İstanbul'un 1.100 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu söyleyen Uraloğlu,

"Bu noktada da biz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak adımlarımızı bu yönde atıyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın İstanbul'a hizmet aşkımız asla bitmeyecek ve İstanbul'u geleceğe taşıyacak proje ve yatırımlarımız hız kesmeden devam edecektir. Önümüzde de 31 Mart yerel seçimleri var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız önceki Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum.

İstanbul özelinde hedefimiz İstanbul için duraklama dönemine son vererek yeniden hizmetle buluşturmak. Muradına kavuşturmak." dedi.

Bakan Uraloğlu açıklamalarının ardından Gayrettepe-Kağıthane arasındaki test sürüşünün ardından Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasında yolculuk yapan vatandaşlarla sohbet etti. Uraloğlu vatandaşların yoğun karşılaştı.