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Erdoğan, Avrupalı Türkleri birlik içinde hareket etmeye çağırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'da ırkçılığın ve İslam düşmanlığının arttığı bu dönemde Avrupalı Türkleri birlik içinde hareket etmeye çağırdı. "Bulunduğunuz ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel hayatına daha fazla katılım sağlayın" diye seslendi

Kaynak : Karar
Haber Giriş : 20 Ocak 2024 14:22, Son Güncelleme : 20 Ocak 2024 14:23
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Erdoğan, Avrupalı Türkleri birlik içinde hareket etmeye çağırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'daki Uluslararası Demokratlar Birliği'nin Kongresi'ne bir videomesaj gönderdi.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;

Avrupa'da İslam düşmanlığından kültürel ırkçılığa pek çok tehdidin tırmandığı bir dönemde birliğimizin öncelikli görevi demokrasi ve hukuktan sapmadan Avrupalı Türklerin hakkını ve çıkarını sonuna kadar savunmaktır. Bunun yolu ise diğer Türk sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte kanun ve nizam çerçevesinde yeni medya araçlarından da istifade ederek bu mücadeleyi kararlılıkla yürütmektir.

Sizlerden bulunduğunuz ülkenin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve bilimsel hayatına daha fazla katılım sağlamanızı bekliyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmayınız asimilasyona karşı en büyük silahımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ana dillerini, kültürlerini ve medeniyet değerlerini öğretmektir. Bu konuda Uluslararası Demokratlar Birliği'nin gereken adımları yılmadan atmayı sürdüreceğinden şüphe duymuyorum. İnşallah bu anlamlı ve önemli mücadelenizde biz de son 20 yıldır olduğu gibi yine sizlerin yanınızda olmayı sürdüreceğiz.

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