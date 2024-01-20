AK Parti'nin İstanbul'da ilçe belediye başkan adayları belli oldu

AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan programda, 37'si AK Parti, 2'si MHP olmak üzere 39 ilçenin belediye başkan adayını açıkladı.

Adalar - Uğur Sina Şen

Arnavutköy - Mustafa Candaroğlu

Ataşehir - Mustafa Naim Yağcı

Avcılar - Abdullah Küçükoğlu

Bağcılar - Abdullah Özdemir

Bahçelievler - Hakan Bahadır

Bakırköy - Ali Talip Özdemir

Başakşehir - Yasin Kartoğlu

Bayrampaşa - İlknur Kovaç Bayraktar

Beşiktaş - Serkan Toper (MHP)

Beykoz - Murat Aydın

Beylikdüzü - Mustafa Günaydın

Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız

Büyükçekmece - Recep Erol

Çatalca - Mesut Üner

Çekmeköy - Ahmet Poyraz

Esenler - Tevfik Göksu

Esenyurt - Hamit Öncü

Eyüpsultan - Deniz Köken

Fatih - Mehmet Ergün Turan

Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta

Güngören - Bünyamin Demir

Kadıköy - Veli Arslan

Kağıthane - Mevlüt Öztekin

Kartal - Hüseyin Karakaya

Küçükçekmece - Aziz Yeniyay

Maltepe - Kadem Ekşi

Pendik - Ahmet Cin

Sancaktepe - Seyma Döğücü

Sarıyer - Hüseyin Coşkun

Silivri - Volkan Yılmaz (MHP)

Sultanbeyli - Ali Tombaş

Sultangazi - Abdurrahman Dursun

Şile - İlhan Ocaklı

Şişli - Gökhan Yüksel

Tuzla - Şadi Yazıcı

Ümraniye - İsmet Yıldırım

Üsküdar - Hilmi Türkmen

Zeytinburnu - Ömer Arısoy

Başkan adaylarını açıklamadan önce programda bir konuşma yapan Erdoğan, şunları söyledi:

"Seçimlere 70 gün kaldı. Biz seçmeni, yani milleti sandıktan sandığa hatırlayan bir parti hiçbir zaman olmadık. Şehri İstanbul'a hizmet etmenin bedeli dünya malının tamamına değişilmez. Haliç'in yanına kokudan yaklaşılamıyordu. Ben Kasımpaşalıyım, Haliç'in yanında doğdum büyüdüm. Haliç ile beraber yaşadım. Biz ne zaman temizlemeye başladım, bugünkü Haliç oldu. 9.5 milyon metreküp çamur çıkardık. Bunu şu andakiler yapabilir miydi? Ama bunu Murat Kurum yapar.

"5 YILDA ÇEYREK ASIRLIK İRTİFA KAYBETTİ"

Bunlar temel atmama merasimi yapıyor. Sokaklarını pislik götüren, sokaklarını gecekonduların kuşattığı, yollarında yürünmeyen, her tarafı tel tel dökülen bu İstanbul fotoğrafı bizi üzmekle kalmadı. Bu görüntüyü ortadan kaldırmak için kollarımızı sıvadık. Bahanelerin arkasına saklanmak yerine İstanbul'un derdine derman olmaya çalıştık. Son 5 yılda İstanbul yeniden eski günlerini hatırlatan ihmallere maruz kaldı. 5 yılda çeyrek asırlık irtifa kaybı yaşadı. 2019'da yönetimi devralanlar icraatla değil temel atmama töreni ile işe başladılar.

"ÇEVREDEN ANLADIKLARI ÇAPULCULARA SAHİP ÇIKMAK"

İstanbul'un yol kenarlarını süsleyen dikey bahçelerini yok ederek hatalarına devam ettiler. Murat Kurum'un projelerini kendi akıllarınca küçümseyip hafife alıyorlar. Bunların çevreden anladıkları yalnızca bu kavramın ardına sığınarak şehri yakıp yıkan çapulculara sahip çıkmaktır. Plastik kullanımının azaltılması neden kritik bir öneme sahiptir. Bunlarla ilgili en küçük bir fikirleri yok. Deprem tehdidine karşı üzerine düşen görevleri yerine getirmediği gibi bunu dalga konusu yapabiliyor.

"GIRTLAĞINA SARILDIĞINIZ MİLLET CEVABINI VERECEK"

İstanbul bu zulmü, bu eziyeti, bu riyakarlığı hak etmiyor. İstanbul son birkaç yıldır yaşanması en zor yerlerden biri olarak zikredilmeyi hak etmiyor. İstanbul 31 Mart'ta hak etmediklerinden kurtulacak. Büyükçekmece'de yaşlı bir teyzeye vurdular bir de gırtlağına sarıldılar. Gırtlağına sarıldığınız bu millet size cevabını seçim günü sandıkta verecek. Görevini yapmaya çalışan gazetecileri militanlarınıza linç ettireceksiniz. Bunun adı faşizmdir.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Biz İstanbul başta olmak üzere en stratejik coğrafyalardan birini kendisine vatan eylemiş bir milletiz. Bu topraklar üzerinde yaşamanın bedeli var. Bu bedeli hergün ödedik ödüyoruz. Gerek dışarda gerek içerde maruz kaldığımız saldırıların nedeni aynıdır. Maksat bu milleti yıldırmak, bu devleti zayıflatmaktır. Uzunca bir süredir Türkiye hedef ülkedir. Teröristan kurarak bizi tecrit etmek isteyenlerin en önemli aracı bölücü terör örgütüdür. Deniz Baykal ile pek çok konuda anlaşamazdık ama siyasi birikimine saygı duyardım. Bay Kemal ile çok kavgamız oldu. Onun da kendine göre bir tarzı ve uslubu vardı. Özgür efendi ise daha başlamadan listenin en altına yuvarlanmayı başardı. Özgür efendinin CHP'si ise bölücü örgütün aparatlığına devam eden DEM parti ile bütünleşmiş durumdadır."