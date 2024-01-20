Yeni emekliler ek zamdan yararlanacak mı?

Emekliye ek yüzde 5 zam teklifi TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesinin ardından yasa haline gelecek.

Düzenleme ile birlikte emekliler yüzde 42,6 zam alacak. En düşük emekli maaşı da 10 bin lira olacak. Ek zam kararının Resmi Gazete'de yayınlanması ile birlikte ocak ayı maaş farkları hesaplara yatırılacak.

YENİ EMEKLİLER EK ZAMDAN YARARLANACAK MI?

Ek zam teklifinden tüm emekliler faydalanacak. Kanun yürürlüğe girmeden önce ve girdikten sonra emeklilik dilekçesi veren herkes ek zam uygulamasına tabi olacak. Aynı zamanda en düşük emekli maaşının 10 bin TL uygulamasından da yararlanabilecek.

Dul ve yetim, malullük ile ölüm aylıkları da ek zam uygulamasının kapsamında olacak.

HANGİ AYDAN İTİBAREN ÖDENECEK?

Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından zamlı maaşlar alınabilecek. Emekliler, ilk zamlı maaşlarını şubat ayında alacak. Ocak maaşından kalan farkların ise şubat ayının ilk haftasında yatırılması bekleniyor.

ÖLÜM AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?

Ölüm aylığı alanların maaşları oranlar çerçevesinde yeniden düzenlenecek. Örneğin, en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseldiği için ölen eşinin maaşının yüzde 50'sini alıyorsa alacağı ücret 5 bin TL olacak. Ölen kişinin çocuğu maaşın yüzde 25'ini alıyorsa alacağı ücret 2 bin 500 TL olacak.