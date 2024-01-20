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'Naylon fatura' kesilen 100 kadar şirket incelemeye alındı

İzmir merkezli "naylon fatura" operasyonu kapsamında naylon fatura kesildiği öne sürülen 100 kadar şirketin incelemeye alındığı belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2024 15:44, Son Güncelleme : 20 Ocak 2024 15:45
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'Naylon fatura' kesilen 100 kadar şirket incelemeye alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ve Vergi Dairesi Başkanlığı yetkililerince yürütülen soruşturma devam ediyor.

Şüphelilerin, İzmir'de kurdukları 5 şirket adına vergiden ya da vergi denetiminden kaçmak isteyen firmalara mal ve hizmet karşılığı olmaksızın fatura düzenledikleri ve karşılığında komisyon aldıkları kaydedildi.

İncelemelerde zanlıların, 100'e yakın firma için e-fatura düzenlediği tespit edildi. Bu şirketlerin hesaplarının incelemeye alındığı öğrenildi.

Operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Gözaltı kararı verilen iki firari zanlının yakalanması için çalışmalar da sürüyor.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, naylon fatura düzenleyerek vergi kaçırdıkları öne sürülen 19 şüpheli hakkında 18 Ocak'ta gözaltı kararı verilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yanı sıra Vergi Dairesi Başkanlığı görevlilerinin katılımıyla İzmir, Afyonkarahisar ve Manisa'da belirlenen ev ve iş yerlerine baskın düzenlemiş, 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Aramalarda çeşitli firmalar adına kesilmiş 10 milyar 978 milyon 367 bin 665 liralık e-fatura, toplam bedeli 2 milyar 500 milyon 987 bin 566 lira olan 5 bin 745 imzalı senet, 1 milyar 725 milyon 355 bin lira tutarında 987 tahsilat makbuzu, 4 milyon 700 bin lira karşılığı yazılmış 40 çekin de aralarında bulunduğu belge ve kıymetli evraka el konulmuştu. Ayrıca 94 kaşe, 20 POS cihazı, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile silahlara ait 68 fişek bulunmuştu.

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