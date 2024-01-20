Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ilk kareler
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan kapsül Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. Gezeravcı ile birlikte 3 astronot kenetlenme sonrasında istasyona geçiş yaptı. İşte uzay istasyonundan ilk kareler...
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) geçiş yaptı.
Uzay aracının kenetlenmesinden sonraki tüm işlemlerin tamamlanmasıyla Axiom-3 (Ax-3) ekibi istasyona girdi.
Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaptığı konuşmasında yine "İstikbal Göklerdedir" dedi.
Gezeravcı, "Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, buraya adım atmamızı sağlayan güçlü iradesiyle devletimize ve milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal Göklerdedir" ifadelerini kullandı.
Gezeravcı, 14 gün boyunca kalacağı UUİ'de 13 farklı bilimsel deney üzerinde çalışacak.
❝İstikbal göklerdedir❞ 🇹🇷MemurlarNet (@memurlarnet) January 20, 2024
👨🚀 Türkiyenin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya seslendi.#alpergezeravci #istikbalgöklerdedir pic.twitter.com/8OI9OtQFCR