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Bakan Kacır: Türkiye'nin istikbalini, istiklalini düşünen adımlar atmaya devam edeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmasını değerlendirirken, "Türkiye'nin istikbalini, istiklalini düşünen adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu misyon, Türk gençliğine ve çocuklarına ilham kaynağı olacak" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2024 17:15, Son Güncelleme : 20 Ocak 2024 17:06
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Bakan Kacır: Türkiye'nin istikbalini, istiklalini düşünen adımlar atmaya devam edeceğiz

Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracının, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenme anı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na kurulan "dome çadır" adı verilen planetaryumda vatandaşlar tarafından coşkuyla takip edildi.

Bakan Kacır, ABD'den Türkiye'ye dönüşünde uçaktan, planetaryumda gerçekleştirilen kenetlenme programının ana yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

İlk fırlatma anından sonra ikinci büyük heyecanı hep birlikte yaşadıklarını belirten Kacır, ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı'yı da taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu ile buluşmasını uçaktan anbean takip ettiklerini söyledi.

Bunun heyecan verici olduğunu ifade eden Kacır,

"Yaklaşık 28 bin kilometre/saat hızında, dünyadan yaklaşık 400 kilometre mesafede yörüngede seyahat eden Uluslararası Uzay İstasyonu ile astronotları taşıyan kapsül birazdan buluşacak. Alper Gezeravcı, Türk bilim misyonunu gerçekleştirmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'na adım atacak"

diye konuştu.

Gezeravcı'nın 14 gün boyunca Türk bilim insanlarının hazırladığı 13 farklı bilimsel deneyi icra edeceğini vurgulayan Kacır, kendilerini ve Gezeravcı'nın ailesini taşıyan Türk Hava Yolları uçağında kaptanın "kenetlenme heyecanını" tüm yolculara duyurduğunu aktardı. Kacır, heyecanın sadece yeryüzünde değil gökyüzünde de paylaşıldığına işaret etti.

Kacır, fırlatma ve insanlı uzay misyonunda paydaş olan Axiom Space firmasının kurucuları ve yöneticileriyle Houston'da bir araya geldiklerinin altını çizerek,

"Yeni bir uzay istasyonu kurulum, üretim çalışmaları sürdürüyorlar. Aynı zamanda astronotların giyeceği kıyafetlerin tasarımlarını, üretimlerini gerçekleştiriyorlar"

dedi.

Dünyada bütün misyonların arkasında muazzam bir endüstrinin geliştiğine dikkati çeken Kacır, savunmadaki gibi uzay sanayisinde de sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil, rekabetçi şekilde dünyaya ihracat yapan ülke olmak için atılım gerçekleştirmeyi arzuladıklarını kaydetti.

Küresel uzay ekonomisi 600 milyar doları aştı

Kacır, küresel uzay ekonomisinin 600 milyar doları aştığını, birkaç sene içerisinde 1 trilyon dolara erişeceğini bildirerek, "Bu ekonomiden Türkiye olarak pay almamamız için hiçbir sebep yok. Aynı şekilde Houston'da NASA'nın yetkilileriyle de toplantılar gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin farklı programlarda araştırma, geliştirme, inovasyon ve üretim gücüyle daha fazla rol üstlenmesini sağlamak için ortak çalışmalar yürütebileceğimizi değerlendirdik." diye konuştu.

"Türkiye, 'eski' Türkiye değil"

Kacır, uzay misyonuna ayrılan bütçe konusundaki tartışmalara değinerek, şunları kaydetti:

"Her ne kadar milletimizin tamamına yakını bu misyonun heyecanını duysa da bazıları o misyona ayrılmış olan bütçeyle ilgili çeşitli spekülasyonlar yapıyorlar. Hangi alanlara ne kadar bütçe ayrılacağı politik bir tercihtir ama nihayetinde aynı zamanda stratejik bir tercihtir. Bu tercihler yapılırken ülkemizin hem bugünü hem yarını düşünülür. Türkiye, 'eski' Türkiye değil. Bugün dünyaya yılda 255 milyar 800 milyon dolar ihracat yapabilen bir Türkiye. İnsanlı uzay misyonu gerçekleştirebilen bir Türkiye artık."

Bu misyonların ülke kalkınmasına ve beşeri sermayenin yüksek teknolojiye yönlendirilmesine önemli etkisi olduğunu vurgulayan Kacır, bugüne kadar dünyada 40'tan fazla milletin vatandaşını uzaya gönderdiğini belirtti.

Kacır,

"Bizim milli teknoloji hamlesini gerçekleştiren, Milli Uzay Programı projelerini hayata geçiren, kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen ülke olarak bu yarışta, yolculukta olmamız gerekiyordu. Biz milletimiz adına, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en doğru kararları vermeye gayret ediyoruz. Türkiye'nin istikbalini, istiklalini düşünen adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu misyon, Türk gençliğine ve çocuklarına ilham kaynağı olacak. On yıllar boyunca Türkiye'ye önemli kazanımlar getirecek"

şeklinde konuştu.

Öte yandan, TÜBİTAK Uzay İş Geliştirme Grup Lideri Sadık Murat Yüksel ve TÜBİTAK Uzay Başuzmanı Can Bayraktar, planetaryumda vatandaşlara kenetlenme süreciyle ilgili bilgi verdi.

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