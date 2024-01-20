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Afrika görevinde sıtmaya yakalanan polis hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Gana'da görev yaparken sıtmaya yakalanan 34 yaşındaki polis memuru Fatma Akın Akıllı hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Ocak 2024 18:57, Son Güncelleme : 20 Ocak 2024 18:59
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Afrika görevinde sıtmaya yakalanan polis hayatını kaybetti

Gana'da görev yaparken sıtmaya yakalanan polis memuru hayatını kaybetti.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak ilk olarak Fransa'nın Lyon kentine gönderilen 34 yaşındaki Fatma Akın Akıllı, daha sonra geçici görevlendirmeyle Gana'ya gönderildi.

Akıllı, Gana'da görev yaparken sıtmaya yakalandı. Durumu kötüleşen Akıllı, uçakla Ankara'ya getirildi. Ankara Şehir Hastanesi'nde 19 gündür tedavi gören Akıllı, dün hayatını kaybetti.

Fatma Akın Akıllı, Safranbolu Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Tokatlı Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Karabük Valisi Mustafa Yavuz, milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Interpol Başkanı Ahmed Başer Al-Raisi, Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanı Gökhan Demirtola, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı Asım Bulat, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Faruk Aydın ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

ŞEHİT SAYILACAK MI?

Bu arada Akıllı'nın şehit statüsüne girip girmediğinin tespiti için de çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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