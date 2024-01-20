MSB: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Ocak 2024 21:18, Son Güncelleme : 20 Ocak 2024 21:18
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ara, bul, yok et. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek" denildi.