İzmir'de trafik kazasında 1 kişi öldü
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2024 21:02, Son Güncelleme : 20 Ocak 2024 21:03
Mehmet K, (38) yönetimindeki 35 BNS 987 plakalı kamyonet ile Mehmet Ö. (40) idaresindeki 35 AT 3499 plakalı kamyon, Üçkonak Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada, kamyonette bulunan sürücünün babası Yaşar K. (74) ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Yaşar K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.