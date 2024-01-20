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Uğur Dündar, Merkez Bankası Başkanı'nı savundu

Uğur Dündar, Merkez Bankası Başkanı'nı savundu: Bebeğine bakıcı tutmak yerine anne ve babası bankada bakıyor, iftira servis ediliyor!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ocak 2024 21:48, Son Güncelleme : 20 Ocak 2024 21:51
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Uğur Dündar, Merkez Bankası Başkanı'nı savundu

Gazeteci Uğur Dündar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında ortaya atılan iddiaların ardından yaptığı paylaşımda, Erkan'ın emzirmesi gereken bebeğinden dolayı annesinin ve babasının Merkez Bankası'na gittiğini iddia ederek, "Gaye Erkan ABD'de Türkiye'ye kaynak bulmaya çalışırken iftira servis ediliyor. Demek ki birilerinin Gaye Erkan'ın bu çabalarından fena halde rahatsız oldukları anlaşılıyor" paylaşımını yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlık katında 4 yıldır protokol görevlisi olarak çalıştığını belirten Büşra Bozkurt, CİMER'e yazdığı şikayette Başkan Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkartıldığını öne sürdü.

Erol Erkan'a bankada özel oda ve makam arabası tahsis edildiğini de iddia eden Bozkurt, Sözcü'ye verdiği röportajda onlarca Merkez Bankası çalışanının Erol Erkan tarafından mağdur edildiğini belirterek "CİMER'e ilettiğim şikayetlerin hiçbiri yalan değil, eksik bile" dedi.

Bozkurt aynı zamanda, Erol Erkan'ın bir çalışanı tokatladığını ve görüntülerin olduğunu öne sürdü.

Dündar: Erkan ABD'de Türkiye'ye kaynak bulmaya çalışırken iftira servis ediliyor

Büşra Bozkurt'un Hafize Gaye Erkan hakkında ortaya attığı iddialar gündemdeyken, Sözcü yazarı Uğur Dündar, yaptığı paylaşımda Merkez Bankası başkanını savundu.

Hafize Gaye Erkan'ın emzirmesi gereken bebeğinden dolayı anne ve babasının emzirme saatlerinde işler aksamasın diye Merkez Bankası'na gittiğini ve geç saatlere kadar torunlarına bakmak için orada kaldıklarını ileri süren Uğur Dündar, paylaşımında şunları söyledi:

"Ocak ayı başında Kübra isimli bir personel, anne Gamze Hanıma bir WhatsApp mesajı gönderiyor ve kul hakkından korktuğunu belirterek böyle bir iftira atılacağını haber veriyor. Nitekim Gaye Erkan ABD'de Türkiye'ye kaynak bulmaya çalışırken iftira servis ediliyor. Demek ki birilerinin Gaye Erkan'ın bu çabalarından fena halde rahatsız oldukları anlaşılıyor."

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