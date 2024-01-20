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Edirne'de iki tekerlekli araçlar trafiğe çıkamayacak

Edirne'de, etkili olan kar yağışı nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceği duyuruldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2024 23:55, Son Güncelleme : 20 Ocak 2024 23:43
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Edirne'de iki tekerlekli araçlar trafiğe çıkamayacak

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına tedbir amaçlı izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde görülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliği için, 20.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bir sonraki duyuruya kadar, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin, trafiğe çıkışlarına tedbiren izin verilmeyecektir." denildi.

Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde şiddetini artırdı.

Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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