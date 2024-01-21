Ankara'da komşu iki aile arasında 'gürültü' kavgası: 4 yaralı

Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Keçiören ilçesi Erdoğan Sokak'taki bir apartmanda gürültü yapıldığı iddiasıyla komşu iki aile arasında tartışma çıktı.

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