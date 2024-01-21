Yola konteyner kabini düştü, araç takla atıp ters döndü

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarpmanın şiddeti ile savrulan araç aydınlatma direğine çarparak takla atıp ters döndü. Kazada araç sürücüsü ile İ.E.D. yaralandı.

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