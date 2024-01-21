Yola konteyner kabini düştü, araç takla atıp ters döndü
Malatya'da çekici üzerinde yola düşen konteyner kabinine çarpan otomobil takla atıp ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2024 07:32, Son Güncelleme : 21 Ocak 2024 07:33
Malatya-Adıyaman karayolu Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde ilerleyen G.Ö.D. idaresindeki otomobil aynı yöne seyreden çekici de yola düşen konteyner kabine çarptı.
Çarpmanın şiddeti ile savrulan araç aydınlatma direğine çarparak takla atıp ters döndü. Kazada araç sürücüsü ile İ.E.D. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.