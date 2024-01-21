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Sahipsiz köpeklerin saldırdığı avukat, belediye hakkında suç duyurusunda bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve otopark boşluğuna düşerek bileğini kıran avukat, yaşadığı iş kaybı nedeniyle belediye hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2024 11:34, Son Güncelleme : 21 Ocak 2024 11:45
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Sahipsiz köpeklerin saldırdığı avukat, belediye hakkında suç duyurusunda bulundu

Yaklaşık bir ay önce Narenciye Caddesi'nde bulunan evinden iş yerine gitmek üzere çıkan 75 yaşındaki avukat Mehmet Ali Başkan, sokakta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Elindeki şemsiye ile köpeklerden korunmaya çalışırken kolundan ısırılan Başkan, otopark boşluğuna düşerek yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Başkan'ın sol kol bileğinin kırıldığı belirlendi.

Başkan, kolunun alçıya alınması üzerine yaşadığı iş kaybı nedeniyle belediye hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mehmet Ali Başkan, AA muhabirine, saldırı anını anlatarak, "Köpeklerin ikisini bertaraf ettim. Üçüncüsü elimi kaptı. Geri geri kaçarken otopark boşluğuna düştüm. Ambulansla hastaneye götürdüler. Film çekildi. Bileğim birçok yerinden kırılmış. Geçici alçıya alındı. Daha sonra Kepez Devlet Hastanesine götürdüler. Orada tam alçıya alındı. Yaklaşık 30 gündür işimi yapamıyorum. Sağlığım bozuldu." diye konuştu.

Başkan, sahipsiz hayvanların haklarını bildiğini ancak onların hakkı kadar insanların da hakları olduğunu vurgulayarak, "Yerel yönetimlerin sokakta başıboş hayvan bırakmaması, bu hayvanların koruma altına alınması lazım. Bizim yasalarımız yeterli gibi görülüyor ama yasal uygulama yapılamıyor. Yaşadığım iş kaybı nedeniyle belediye hakkında şikayette bulundum." dedi.

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