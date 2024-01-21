DEM Parti, Esenyurt karşılığında CHP adayını destekleyecek mi?

Muhalefetin yerel seçim hazırlıkları belirsizliklerle dolu.

Genel seçimdeki hezimetin ardından emin adımlarla ilerlemek isteyen CHP, bir kez daha DEM Parti'nin desteğini aldı.

DEM Parti'den Esenyurt şartı

Görüşmelerde pazarlıklar ise ilk gündem maddesi oldu. DEM Parti, CHP adaylarını desteklemek için şartlarını belirledi.

Ensonhaber.com'un kulis bilgilerine göre yerel seçimlerde büyük önem taşıyan İstanbul için de bir pazarlıkta bulundu.

Bu bölge ise Esenyurt oldu.

Kürt seçmenin yoğun olarak yaşadığı bölge için Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşımının olumlu olduğu öğrenildi.

Her şart kabul görüyor

CHP'nin DEM Parti'yi memnun etmek için kabul ettiği şartlar bununla da bitmiyor.

HDP daha önce İSPARK ve bazı kurumlarda da yetki istemişti. İBB'nin işe alımlarında da belli oranda kadro sözü istendi.

İstanbul'da DEM Parti'nin oylarını alabilmek için masaya gelen neredeyse tüm şartları kabul eden CHP'nin Esenyurt konusunda vereceği karar merakla bekleniyor.

Şu an CHP tarafından yönetilen Esenyurt'un DEM Parti'ye bırakılma ihtimali, parti teşkilatında da tepkiyle karşılandı.

Esenyurt CHP teşkilatı, böyle bir karar alınması durumunda partide istifaların yaşanabileceği ihtimalinin gözardı edilmemesi gerektiğini dile getiriyor.

İstiklal Marşı'nı okumayı reddeden isim Mersin'de ortak aday

CHP, DEM Parti'ye bıraktığı bölgelerle tepki çekmeye devam ediyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde adayını açıklamayıp bölgeyi DEM Parti'ye bırakmıştı.

Nuriye Arslan, CHP-DEM Parti'nin Mersin Akdeniz ilçesi ortak belediye başkan adayı oldu.

Arslan, "İstiklal Marşını okumak zorun değilim." çıkışıyla tepkileri üzerine çekmişti.