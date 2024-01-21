Meslek liseliler geçen yıl 1 milyon 250 bin ciro elde etti

Karabük'teki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri arı gibi çalışarak okulların elde ettiği ciroyu artırdı. Teorik eğitimlerini sürdürürken okulların atölyelerinde sıra, masa, ofis mobilyası, basketbol potası, tenis masası, kütüphane dolabı üreten, okullara elektrik tesisatı ve güvenlik kamerası kurulumu yapan, boya badana ve her türlü inşaat işlerini yürüten öğrenciler, mesleki tecrübe kazanıyor.



Öte yandan Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan fırınla, öğrenciler günlük 5 bin ekmek üretimi yaparak döner sermayeye katkı sağlamaya devam ediyor.

2022 yılında yürütülen çalışmalarla 1 milyon lira ciro elde eden meslek liselerinin geçen yılki cirosu 1 milyon 250 bin liraya ulaştı.