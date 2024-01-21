İki motosikletin çarpıştığı kazada astsubay hayatını kaybetti

Törene Kamacı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Gölcük'te 19 Ocak'ta iki motosikletin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Kamacı'nın (26) naaşı, işlemlerin ardından cenaze namazı için Kırıkhan'daki Hacı Meryem İçcan Camisi'ne götürüldü.

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