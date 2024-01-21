MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Ebrar Sitesi'nin kurucusu kendini savundu: Yer çürüktü, deprem beklenenden büyüktü
Ebrar Sitesi'nin kurucusu kendini savundu: Yer çürüktü, deprem beklenenden büyüktü
İcra takibindeki alacaklılara Yargıtay'dan faiz müjdesi
İcra takibindeki alacaklılara Yargıtay'dan faiz müjdesi
DEM Parti, Esenyurt karşılığında CHP adayını destekleyecek mi?
DEM Parti, Esenyurt karşılığında CHP adayını destekleyecek mi?
Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
Müşterisinin konaklama bilgisini paylaşan otele idari para cezası
Müşterisinin konaklama bilgisini paylaşan otele idari para cezası
Günlük kiralık evde büyük oyun! İlanda başka gerçekte başka
Günlük kiralık evde büyük oyun! İlanda başka gerçekte başka
Meclis'te bu hafta emekliye ek zam teklifi gündemde
Meclis'te bu hafta emekliye ek zam teklifi gündemde
İlk astronot Gezeravcı Uzay İstasyonu'nda: Hangi deneyleri yapacak?
İlk astronot Gezeravcı Uzay İstasyonu'nda: Hangi deneyleri yapacak?
'Kalkan-9' operasyonu: 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
'Kalkan-9' operasyonu: 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
Soğuk hava etkili olacak! İşte kar yağışı beklenen iller
Soğuk hava etkili olacak! İşte kar yağışı beklenen iller
Konutta ayağa kalkma yılı 2024
Konutta ayağa kalkma yılı 2024
Memura kira desteği yapılacak
Memura kira desteği yapılacak
Mehmet Şimşek sert dille yalanladı: İddialar akıl dışı
Mehmet Şimşek sert dille yalanladı: İddialar akıl dışı
Geomatik mühendisliğinin ismi değiştirildi
Geomatik mühendisliğinin ismi değiştirildi
Uğur Dündar, Merkez Bankası Başkanı'nı savundu
Uğur Dündar, Merkez Bankası Başkanı'nı savundu
MSB: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Togg siparişlerinde yeni dönem
Togg siparişlerinde yeni dönem
Bakan Yerlikaya'dan Diyarbakır Kulp açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan Diyarbakır Kulp açıklaması
Afrika görevinde sıtmaya yakalanan polis hayatını kaybetti
Afrika görevinde sıtmaya yakalanan polis hayatını kaybetti
Yeni emekliler ek zamdan yararlanacak mı?
Yeni emekliler ek zamdan yararlanacak mı?
AK Parti'nin İstanbul'da ilçe belediye başkan adayları belli oldu
AK Parti'nin İstanbul'da ilçe belediye başkan adayları belli oldu
Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
'Gayrettepe - Kağıthane Metro Hattında geri sayım...
'Gayrettepe - Kağıthane Metro Hattında geri sayım...
Astronot Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi
Astronot Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi
Bakan Tunç 'af' konusuna açıklık getirdi: Şu an gündemimizde değil
Bakan Tunç 'af' konusuna açıklık getirdi: Şu an gündemimizde değil
Yapay zeka dersleri üniversitelerde notlara gelecek akademik yıl yansıtılacak
Yapay zeka dersleri üniversitelerde notlara gelecek akademik yıl yansıtılacak
Maliye Bakanlığı kira gelirini beyan etmeyenleri mercek altına aldı
Maliye Bakanlığı kira gelirini beyan etmeyenleri mercek altına aldı
Ocak ayında 863 milyon Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldı
Ocak ayında 863 milyon Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için bir il ve 54 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2024 16:22, Son Güncelleme : 21 Ocak 2024 16:26
Yazdır
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla MHP'nin Düzce Belediye başkan adayı Yılmaz Eser oldu.

MHP ayrıca Çanakkale, Düzce, Edirne, Giresun, Isparta, Kırklareli, Uşak ve Yalova'ya bağlı toplam 54 ilçede de adaylarını belirledi.

İşte açıklanan adayların tam listesi:

Düzce: Yılmaz Eser
Çanakkale/ Ayvacık: Muharrem Şahin
Çanakkale/ Bayramiç: Tuncay Özkaya
Çanakkale/ Biga: Sıtkı Keçeci
Çanakkale/ Bozcaada: Samet Turhal
Çanakkale/ Çan: Davut Karagöz
Çanakkale/ Ezine: Tahsin Yüksel
Çanakkale/ Gelibolu: Hüseyin Öner Gündoğdu
Çanakkale/ Gökçeada: Halil Rüştü Akgün
Çanakkale/ Lapseki: Adem Balta
Çanakkale/ Yenice: Kemal Cangül
Düzce/ Akçakoca: Mehmet Okan Yanmaz
Düzce/ Cumayeri: Mustafa Koloğlu
Düzce/ Çilimli: İsmail Bayrak
Düzce/ Gölyaka: Muzaffer Coşkun
Düzce/ Kaynaşlı: Eftal Altundal
Edirne/ Lalapaşa: Bedir Adıyaman
Edirne/ Meriç: Ahmet Durmaz
Edirne/ Süloğlu: Halil Özgüven
Edirne/ Uzunköprü: Erdoğan Orman
Giresun/ Alucra: Mete Metinyurt
Giresun/ Bulancak: Fatih Alparslan
Giresun/ Çamoluk: Fatih Düz
Giresun/ Dereli: Cihan Özdemir
Giresun/ Doğankent: Resul Tekin
Giresun/ Espiye: İbrahim Yanık
Giresun/ Eynesil: Barış Güdük
Giresun/ Görele: Hasan Ali Kodal
Giresun/ Keşap: Nihat Yılmaz
Giresun/ Şebinkarahisar: Mustafa Zahir Bakıcı
Giresun/ Yağlıdere: Yaşar İbaş
Isparta/ Aksu: Aksoy Karaduman
Isparta/ Atabey: Aziz Eraslan
Isparta/ Eğirdir: Mehmet Demirel
Isparta/ Gelendost: Hakan Demirtaş
Isparta/ Gönen: Mete Elcim
Isparta/ Keçiborlu: İbrahim Gündüz
Isparta/ Sütçüler: Kasım Kutlu
Isparta/ Yalvaç: Halil Hilmi Tütüncü
Kırklareli/ Babaeski: Hakan Arıcı
Kırklareli/ Demirköy: Muhlis Yavuz
Kırklareli/ Lüleburgaz: İbrahim Yılmaz
Kırklareli/ Pehlivanköy: Pınar Akyüz Şahin
Kırklareli/ Pınarhisar: Sabri Özcan
Kırklareli/ Vize: Sencer Karaman
Uşak/ Banaz: Aziz Bulut
Uşak/ Eşme: İlhan Özkan
Uşak/ Karahallı: Şenel Çakır
Uşak/ Sivaslı: Ali Çetin
Uşak/ Ulubey: Yorum Eskici
Yalova/ Altınova: Kemal Şenol
Yalova/ Armutlu: Mustafa Tokat
Yalova/ Çınarcık: Leyla Kılıç
Yalova/ Çiftlikköy: Yaşar Boz
Yalova/ Termal: Serkan Ergen

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber