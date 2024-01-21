MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için bir il ve 54 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı.
Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla MHP'nin Düzce Belediye başkan adayı Yılmaz Eser oldu.
MHP ayrıca Çanakkale, Düzce, Edirne, Giresun, Isparta, Kırklareli, Uşak ve Yalova'ya bağlı toplam 54 ilçede de adaylarını belirledi.İşte açıklanan adayların tam listesi:
Düzce: Yılmaz Eser
Çanakkale/ Ayvacık: Muharrem Şahin
Çanakkale/ Bayramiç: Tuncay Özkaya
Çanakkale/ Biga: Sıtkı Keçeci
Çanakkale/ Bozcaada: Samet Turhal
Çanakkale/ Çan: Davut Karagöz
Çanakkale/ Ezine: Tahsin Yüksel
Çanakkale/ Gelibolu: Hüseyin Öner Gündoğdu
Çanakkale/ Gökçeada: Halil Rüştü Akgün
Çanakkale/ Lapseki: Adem Balta
Çanakkale/ Yenice: Kemal Cangül
Düzce/ Akçakoca: Mehmet Okan Yanmaz
Düzce/ Cumayeri: Mustafa Koloğlu
Düzce/ Çilimli: İsmail Bayrak
Düzce/ Gölyaka: Muzaffer Coşkun
Düzce/ Kaynaşlı: Eftal Altundal
Edirne/ Lalapaşa: Bedir Adıyaman
Edirne/ Meriç: Ahmet Durmaz
Edirne/ Süloğlu: Halil Özgüven
Edirne/ Uzunköprü: Erdoğan Orman
Giresun/ Alucra: Mete Metinyurt
Giresun/ Bulancak: Fatih Alparslan
Giresun/ Çamoluk: Fatih Düz
Giresun/ Dereli: Cihan Özdemir
Giresun/ Doğankent: Resul Tekin
Giresun/ Espiye: İbrahim Yanık
Giresun/ Eynesil: Barış Güdük
Giresun/ Görele: Hasan Ali Kodal
Giresun/ Keşap: Nihat Yılmaz
Giresun/ Şebinkarahisar: Mustafa Zahir Bakıcı
Giresun/ Yağlıdere: Yaşar İbaş
Isparta/ Aksu: Aksoy Karaduman
Isparta/ Atabey: Aziz Eraslan
Isparta/ Eğirdir: Mehmet Demirel
Isparta/ Gelendost: Hakan Demirtaş
Isparta/ Gönen: Mete Elcim
Isparta/ Keçiborlu: İbrahim Gündüz
Isparta/ Sütçüler: Kasım Kutlu
Isparta/ Yalvaç: Halil Hilmi Tütüncü
Kırklareli/ Babaeski: Hakan Arıcı
Kırklareli/ Demirköy: Muhlis Yavuz
Kırklareli/ Lüleburgaz: İbrahim Yılmaz
Kırklareli/ Pehlivanköy: Pınar Akyüz Şahin
Kırklareli/ Pınarhisar: Sabri Özcan
Kırklareli/ Vize: Sencer Karaman
Uşak/ Banaz: Aziz Bulut
Uşak/ Eşme: İlhan Özkan
Uşak/ Karahallı: Şenel Çakır
Uşak/ Sivaslı: Ali Çetin
Uşak/ Ulubey: Yorum Eskici
Yalova/ Altınova: Kemal Şenol
Yalova/ Armutlu: Mustafa Tokat
Yalova/ Çınarcık: Leyla Kılıç
Yalova/ Çiftlikköy: Yaşar Boz
Yalova/ Termal: Serkan Ergen