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Fenerbahçe'den zirve yarışında kritik puan kaybı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kalarak zirve yarışında kritik puan kaybı yaşadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2024 18:15, Son Güncelleme : 21 Ocak 2024 18:44
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Fenerbahçe'den zirve yarışında kritik puan kaybı

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 12. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde pozisyonlar üretse de farkı açmayı başaramayan Fenerbahçe, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

İkinci yarıya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, oyunu kendi alanında kabul etti. Yılport Samsunspor, 63. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle beraberliği yakaladı. Beraberliğin ardından teknik direktör İsmail Kartal, üstünlüğü yakalamak adına hamleler yapsa da sarı-lacivertliler golü bulmayı başaramadı ve müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu beraberlikle puanını 54'e yükselten Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü.

İrfan Can gollerine devam ediyor

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, skor katkısını sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekiple bu sezon gol yollarında etkileyici bir performans sergileyen 28 yaşındaki oyuncu, ligin son haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yendikleri müsabakada golü kaydeden isim olmuştu.

Yılport Samsunspor karşısında maçın 12. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydeden İrfan Can, üst üste 2 lig maçında ağları sarsmayı bildi.

Bu golle ligdeki 8. sayısına ulaşan tecrübeli oyuncu, toplamda ise bu sezon 12. golünü attı.

3 değişiklik birden

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 70. dakikada 3 değişiklik birden yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Samsunspor'un beraberlik golünün ardından Dusan Tadic'in yerine Joshua King'i, İrfan Can Kahveci'nin yerine Cengiz Ünder'i ve Edin Dzeko'nun yerine de Michy Batshuayi'yi oyuna soktu.

Gol VAR'dan geldi

Samsunspor'un 63. dakikada bulduğu beraberlik golü VAR kararıyla verildi.

Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan 63. dakikada kullandığı serbest vuruşta kaleci Livakovic topu çizgi üzerinde çıkardı ve hakem oyunu devam ettirdi.

Pozisyonun devamında VAR'dan gelen uyarının ardından hakem orta noktayı gösterdi.

Fred tamamlayamadı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred, Samsunspor maçını tamamlayamadı.

Müsabaka boyunca üstün bir efor ortaya koyan tecrübeli oyuncu, 85. dakikada yerde kaldığı pozisyonun ardından kulübeye değişiklik işaret ederek 86. dakikada yerini Rade Krunic'e bıraktı.

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